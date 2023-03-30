Весна борется с зимой: известный синоптик дал прогноз погоды в Украине на первую декаду апреля

Раннее наступление весны привело к её затягиванию, говорит Игорь Кибальчич

Под конец марта небесная канцелярия преподнесла украинцам не особо приятный сюрприз в виде резкого похолодания и дождей с мокрым снегом. Относительно прохладная погода сохранится в Украине и в течение первой декады апреля.

Такой прогноз эксклюзивно "Телеграфу" дал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, с 31 марта по 2 апреля ожидается незначительное потепление за счёт поступления воздушных масс с юго-запада. В эти дни температура воздуха в ночное время будет колебаться на уровне -1…+5 °С, днём составит +8…+14 °С. В Карпатах и на Донбассе немного прохладнее, ночью 0…-5 °С, днём 0…+5 °С. На фоне пониженного атмосферного давления пройдут осадки преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом. Только в восточной половине будет сухо. Ветер в основном юго-западный, 7–12 м/с.

Но уже с начала следующей недели ожидается очередная волна похолодания. С 3 по 7 апреля погода будет неустойчивой, что будет обусловлено прохождением атмосферных фронтов и циклонов. На большей части территории Украины пройдут осадки, местами интенсивные. В отдельные дни может выпасть снег. Температура воздуха будет претерпевать существенных колебаний и в ночное время составит в пределах -1…+5 °С, днём +7…+13 °С, в южных и восточных областях до +15…+17 °С.

Среднесуточная температура в этот период окажется около нормы, но местами ниже нормы на 1–3 °С. Ветер окажется переменчивым, в отдельные дни порывистым.

По мнению Игоря Кибальчича, комфортность погоды заметно снизится, а отопительный период, скорее всего, будет продлен.

8–10 апреля погода сохранится влажной и прохладной в большинстве областей. Циклоны и плотные облака будут препятствовать дневному прогреву воздуха, поэтому температурный фон ожидается на 1–3 °С ниже средних многолетних показателей.

В качестве итога в целом по прогнозу, можно сказать, что начало апреля охарактеризуется противоборством зимы и весны, что будет отражено в колебаниях метеорологических параметров, избыточном увлажнении и невысоких температурных показателях. Как это обычно бывает, раннее наступление весны (как произошло в этом году) приводит к её затягиванию, что может в некоторой степени отразиться на интенсивности вегетации многих растений.

Эксперт по погоде сопроводил свой рассказ прогнозом накопленного количества осадков в Украине до 9 апреля. Судя по карте, в некоторых регионах страны за первую декаду апреля может выпасть более месячной нормы осадков в связи с преобладанием циклонической деятельности.

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