Понадобятся теплые куртки и зонтики: какой будет погода в Украине в начале недели

Прогноз погоды на 3-4 апреля в Украине: ожидается теплая, но облачная погода с дождями и снегом

Погода в Украине в первые дни апреля выдалась богатой дождями и даже мокрым снегом. Синоптики уточнили свои прогнозы и считают, что в ближайшие дни самая низкая температура будет во Львове, а самая высокая — в Одессе.

Как сообщает сайт Meteoprog, солнца следует ожидать на востоке страны.

Погода во Львове 3-4 апреля

Во Львове в течение двух суток ожидается облачная погода с осадками в виде дождя и снега днем в понедельник, 3 апреля. Ночью, 4 апреля, будет идти небольшой снег. Воздух днем прогреется до стабильных +2 °С, а ночью отметки термометров будут показывать 0…+3 градуса.

Погода в Киеве 3-4 апреля

В столице Украины синоптики ожидают дождь днем в понедельник, 3 апреля, однако во вторник осадков не будет. В ночные часы в оба дня есть низкая вероятность дождя. Температура здесь днем будет +5…7°С, а ночью будет опускаться до +2…6 градусов.

Погода в Харькове 3-4 апреля

В понедельник, 3 апреля, в Харькове будет держаться сильная облачность с переменными осадками, но на следующий день погода сменится на переменную облачность. Ночью во вторник есть вероятность дождя. В городе температура воздуха будет составлять днем +9…13 °С. Ночью отметки термометров опустятся до +7…8 градусов.

Погода в Донецке 3-4 апреля

Днем и ночью в Донецке пройдут осадки в виде дождя. Днем температура достигнет 9…14 градусов тепла, а ночью будет падать до +7…8 °С.

Погода в Днепре 3-4 апреля

В городе будет облачно с осадками в виде дождя в понедельник, 3 апреля. Ночью синоптики осадков не обещают, будет свежо: +9 °С. Во вторник воздух днем прогреется до 14 градусов тепла, а ночью остынет до +7…8 °С.

Погода в Одессе 3-4 апреля.

В Одессе ожидаются наиболее стабильные дневные и ночные показатели термометров по сравнению с другими городами. Днем температура будет составлять +10…11 градусов. Ночью отметки термометров будут опускаться до +7…8 °С. В понедельник, 3 апреля, в ночные часы есть вероятность небольшого дождя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о приближении к Земле апрельских магнитных бурь. Самая сильная из них ожидается в середине месяца.