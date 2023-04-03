"Вагнеровцы" захватили Бахмут? В ВСУ "обломали" пригожина

Бахмут — украинский город

После подрыва российского военкора татарского в Санкт-Петербурге главарь наемников ЧВК "Вагнер" евгений пригожин решил отдать ему честь якобы водрузив триколор на здание городской администрации Бахмута, заявив о "юридическом взятии" города. Однако, в ВСУ с такими заявлениями мягко говоря не согласны.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии The Guardian.

Военный подтвердил, что бои за город действительно проходили у здания городской администрации Бахмута, однако заявления о "юридическом захвате" не соответствуют действительности поскольку бои продолжаются, а оккупанты, по данным Череватого, далеки от захвата населенного пункта.

"Бахмут — украинский, и они ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от этого", — сказал Череватый.

Напомним, что вечером 3 марта в одном из заведений Санкт-Петербурга (которое, к слову ранее принадлежало пригожину) прогремел взрыв. Как оказалось в это время там проводил собрание российский пропагандист владлен татарский.

В результате взрыва татарский погиб на месте и еще более десятка человек получили ранения. По данному делу задержали некую Дарью Трепову, которая пришла в то самое кафе и вручила Татарскому статуэтку, напичканную взрывчаткой, а сегодня (3 апреля) россия уже официально обвинила Украину в произошедшем.

На фоне происходящего, с видеообращением выступил главарь ЧВК "Вагнера" пригожин. Он, якобы находясь в Бахмуте водрузил российский флаг с надписью "владлену татарскому добрая память" на городской администрации города, заявляя, что в настоящий момент город "юридически захвачен". Однако, как можно понять уже сейчас, это не соответствует действительности.

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