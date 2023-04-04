Погода преподнесет неприятный сюрприз: чего ждать от "небесной канцелярии" в ближайшие дни

Погода в середине недели предполагается мокрой и холодной

В ближайшие дни погода в Украине будет отличаться изрядным разнообразием. В большинстве регионов пройдут дожди, местами мокрый снег. Во Львове ночью ожидаются морозы, а самых высоких показателей днём температура достигнет в Донецке.

Как сообщает сайт Sinoptik, наиболее сухую погоду синоптики прогнозируют в Одессе.

Погода во Львове 5-7 апреля

Во Львове синоптики в основном обещают облачную погоду с осадками в виде мокрого снега в четверг, 6 апреля, и дождя — в пятницу, 7 апреля. Ночью осадки не ожидаются. Температура днем будет +4 градуса, а ночью прогнозируется похолодание до -2…0 °С. Ветер северо-западный, максимальная скорость ветра 5,2 м/с.

Погода в Киеве 5-7 апреля

В Киеве солнце будет редко появляться из-за облаков, погода ожидается пасмурной с серьезными осадками в среду и четверг, 5-6 апреля. А в пятницу, 7 апреля, обильный дождь сменится на мелкий, который должен закончиться ближе к вечеру. Температура воздуха днем составит +10…12 градусов. Ночью столбики термометров будут показывать +4…9 °С. Ветер северо-восточный, максимальная скорость которого составит 2 м/с.

Погода в Харькове 5-7 апреля

В Харькове погода три дня подряд будет облачной с переменными осадками в четверг, 6 апреля, и сильным дождем в пятницу, 7 апреля. Ночью дождь синоптики не предвещают. Днем температура в городе будет достигать +13…17 градусов, а ночью упадет до +8…11 °С. Сильный ветер поднимется в среду, 5 апреля, и его максимальная скорость достигнет 7,2 м/с.

Погода в Донецке 5-7 апреля

Восточную часть Украины зальет дождями, хотя там ожидается максимальная температура днем. Днем столбики термометров достигнут отметок +11…18 градусов, а ночью температура будет снижаться до +7…8 °С. Максимальная скорость ветра днем будет 6,1 м/с (юго-восточный), а ночью – 4,5 м/с (восточный).

Погода в Днепре 5-7 апреля

В среду, 5 апреля, в Днепре синоптики прогнозируют мелкий дождь днем, который усилится ближе к вечеру. В четверг и пятницу, 6-7 апреля, город ожидает осадков только ночью, которые должны прекратиться к утру. Там температура воздуха днем будет +9…15 градусов. Ночью отметки термометров покажут +7…10 °С. Максимальная скорость ветра составит 6,6 м/с, восточный.

Погода в Одессе 5-7 апреля

В течение двух дней в Одессе будет облачно и мелкий дождь, однако в пятницу, 7 апреля, погода изменится на ясную. Воздух днем прогреется до +5…10 °С, а ночью отметки термометров снизятся до +4…8 градусов. Ветер северо-западный, скорость которого составит 5,9 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, когда в Украину придет потепление, поэтому Пасха обещает быть "сухой", без осадков.