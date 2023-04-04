В годовщину освобождения Бучи "Тайра" в Нью-Йорке призвала наказать россиян за пытки и издевательства над украинскими пленными

Мероприятие вызвало огромный интерес среди иностранцев

В день освобождения Бучи – в Нью-Йорке, в 100 метрах от ООН, при содействии Офиса Президента Украины открылась международная выставка "Ukraine. Crucifixion. Tribunal", посвященная преступлениям Российской Федерации в Украине. Открытие состоялось накануне рассмотрения в ООН вопроса о создании Международного трибунала, который должен привлечь Россию к ответственности за преступления агрессии.

Основательница БФ "Мрия", легендарная "Тайра", Юлия Паевская в очередной раз напомнила международному сообществу о важности наказания россиян за преступления.

"Каждый день воины платят своей кровью и жизнью за идею свободы, независимости и законности не только своей страны, но и всего мира. Это решающая битва между империей зла и миром свободных людей, которая ежеминутно уносит все больше жизней, ей необходимо как можно скорее положить конец. Это положит конец страданиям и обеспечит человечеству предполагаемое будущее, ведь если злодей останется безнаказанным, он совершит новое преступление", – подчеркнула Тайра.

На открытии присутствовало более 50 послов, в том числе США, G7, Европейского Союза, Японии, Канады, Австралии, политики, бизнесмены, эксперты, журналисты, а также украинские военные, проходящие реабилитацию в США. В видеообращении к ним Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что зло должно быть наказано.

"Россия должна отвечать за каждый сожженный украинский город и село, за каждую разрушенную жизнь, за каждую украинскую семью, уничтоженную российскими ракетами, бомбами и минами", – сказал Президент.

О необходимости расследования и наказания российских преступлений против гражданского населения, детей и украинских военнопленных в своих выступлениях отметили руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и основатель фонда "Украина XXI века" Богдан Губский.

Выставка вызвала огромный интерес среди дипломатического сообщества.

Чрезвычайно важно, чтобы свидетельства российских зверств – артефакты, представленные на выставке и собранные в течение года в только что оккупированных населенных пунктах Украины, увидели как можно больше людей – уверена основательница БФ "Мрия", участница обороны Мариуполя "Тайра", которая сама пережила русский плен.