Не прячьте теплые вещи и зонтики: какая будет погода в Украине в ближайшие дни

Погода к концу недели, в частности в четверг и пятницу, ожидается дождливой

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни в Украину придёт непогода. На большей территории страны ожидается дождь и мокрый снег. Во Львове будет идти снег, а в Одессе будет сухо.

Как сообщает Укргидрометцентр, температура днем достигнет самых высоких показателей в Харькове, там 15 будет градусов тепла.

Прогноз погоды 6 апреля

Прогноз погоды 7 апреля

Погода во Львове 6-7 апреля

В городе в течение двух дней ожидается пасмурная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя в ночное время. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха будет днем -1…+1 градуса, а ночью почти не изменится — +1…-1 ° C. Ветер в четверг, 6 апреля, будет северо-западный, максимальная скорость которого достигнет 7-12 м/с с, а в пятницу, 7 апреля, ветер сменится на юго-западный, 3-8 м/с.

Погода в Киеве 6-7 апреля

В столице Украины погода прогнозируется очень облачной, с небольшими осадками днем и ночью в течение двух суток. Днем воздух прогреется до +10...12 градусов, а ночью остынет до +8...6 ° C. Ветер северо-восточный, максимальная скорость которого будет 7-12 м/с.

Погода в Харькове 6-7 апреля

Харькову следует ожидать облачную погоду с небольшим дождем. Ночью есть вероятность переменных осадков. Днем температура в городе будет держаться около +13…15 градусов. В ночное время отметки термометров не опустятся ниже +7…9 ° C. Сильный восточный ветер прогнозируется лишь в четверг, 6 апреля, и достигнет скорости 7-12 м/с.

Погода в Донецке 6-7 апреля

В Донецке погода будет облачной, возможны осадки в виде дождя. Также синоптики прогнозируют осадки в ночное время в течение двух дней. Днем столбики термометров достигнут отметок +10…15 °C, а ночью будут падать до 8…11 градусов тепла. Максимальная скорость ветра днем и ночью ожидается 5-10 м/с (юго-восточный).

Погода в Днепре 6-7 апреля

В городе следует ожидать облачность и небольшой дождь днем и ночью. Там температура воздуха днем поднимется до +9...13 °C. Ночью отметки термометров покажут +6...8 градусов. Ветер будет постоянно менять свое направление. Ночью в четверг, 6 апреля, он будет юго-восточным, максимальная скорость которого достигнет 7-12 м/с, а днем южный, 5-10 м/с. Ночью 7 апреля следует ожидать западный ветер, 3-8 м/с, а днем сменится восточным, скоростью 3-8 м/с.

Погода в Одессе 6-7 апреля

В Одессе в четверг, 6 апреля, днем прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег, а ночью также возможен дождь. В пятницу, 7 апреля, днем и ночью погода будет облачной, без существенных осадков. Воздух днем прогреется до +8…10 градусов, а ночью охладится до +3…5 °C. м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о пасмурной и холодной погоде на Пасху. Однако местами температура днем будет достигать +17 °C.