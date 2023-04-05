"Самая сложная ситуация": Зеленский назвал условие выхода ВСУ из Бахмута

Ситуацию в городе контролирует командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский

Бахмут по-прежнему остается самой горячей точкой на военной карте Украины и ситуация там, соответственно, самая сложная. Российские оккупанты не контролируют город. Однако при угрозе окружения и потерь среди личного состава будут приняты соответствующие решения

Об этом сегодня, 5 апреля, сообщил Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, которая проходит в Варшаве.

"Там (в Бахмуте, — Ред.) очень-очень сложная история и ежедневно: то достаточно артиллерийских снарядов, то дефицит. Это происходит ежедневно. То есть успех в каких-то блоках Бахмута и мы идем вперед, или его нет и мы снова отходим на позиции. Но. Мы находимся в Бахмуте и враг не контролирует Бахмут — это ситуация на сегодня", — сказал глава государства.

Ситуацию в городе контролирует командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. Для него, как и для президента, самое главное — не потерять личный состав. Поэтому в случае угрозы окружения, может быть принято решение об отходе Сил обороны.

"Безусловно, для него (для Сырского, — Ред.) главное сохранить личный состав, для меня самое главное не потерять наших военных. И если будет момент еще более горячих событий и опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения — безусловно будут соответствующие правильные решения генерала на месте", — подчеркнул Зеленский.

Также президент добавил, что чем быстрее в Украину будут поставлять помощь от международных партнеров, тем быстрее наши военные смогут изменить ситуацию не только в Бахмуте, а и по всей линии соприкосновения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 5 апреля Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабной войны прибыл в Польшу с визитом. Он встретился с президентом Анджеем Дудой, провел с ним переговоры, после чего лидеры провели пресс-конференцию.