Синоптики предупредили о внезапной непогоде: где ожидается дождь с грозами и мокрый снег

В Украине к концу недели намечаются грозовые дни

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в большинстве регионов Украины переменную облачную и дождливую погоду с мокрым снегом. А к концу недели "небесная канцелярия" принесет неожиданные подарки в виде грозы.

Как сообщает Gismeteo, в части городов будет достаточно прохладно, а в некоторых следует ожидать температуру днем до +16 градусов.

Погода во Львове 7-9 апреля

Во Львове ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя в пятницу, 7 апреля, а в субботу и воскресенье будет облачно, однако осадков не прогнозируется. Температура воздуха днем будет достигать +6…11 градусов, а ночью опустится до +3…5 ° C. Ветер северо-западный, максимальная скорость которого достигнет 5-7 м/с.

Погода в Киеве 7-9 апреля

В столице синоптики предвещают дождливую погоду, с максимальными осадками в субботу, 8 апреля. Днем воздух прогреется до +8…12 градусов, а ночью остынет до +4…6 ° C. Ветер в пятницу и субботу ожидается северный, его максимальная скорость достигнет 4-7 м/с, а в воскресенье сменится на юго-западный, 7 м/с.

Погода в Харькове 7-9 апреля

На Слобожанщине будет дождливая погода, а в воскресенье, 9 апреля, даже с грозой. Днем температура в городе поднимется до +15…16 градусов. В ночное время отметки термометров не опустятся ниже +8…10 ° C. В пятницу, 7 апреля, ветер ожидается северный, он достигнет 7 м/с, в субботу сменится восточным, его максимальная скорость составит 8 м/с, однако в воскресенье, 9 апреля, вновь станет северным, 3 м/с.

Погода в Донецке 7-9 апреля

В Донецке пройдут дожди с грозами. В частности, сильнейший ливень будет в субботу, 8 апреля. Там температура воздуха днем поднимется до +13…16 ° C. Ночью отметки термометров покажут +7…8 градусов. Ветер ожидается северный, максимальная скорость которого составит 4-9 м/с.

Погода в Днепре 7-9 апреля

В городе ожидается облачность и осадки в виде дождя в пятницу и субботу, 7-8 апреля. Однако в воскресенье осадков не предвещают. Днем столбики термометров достигнут отметок +11…15 ° C, а ночью будут падать до +7…8 градусов тепла. Ветер 7-8 апреля прогнозируется северо-западный, максимальная скорость которого составит 7 м/с, а 9 апреля сменится на северный, 4 м/с.

Погода в Одессе 7-9 апреля

В Одессе в пятницу, 7 апреля, есть вероятность небольшого дождя, однако в выходные погода резко изменится — будет облачно, но уже без осадков. Воздух днем прогреется до +10…11 градусов, а ночью столбики термометров достигнут +5…6 ° C. Ветер в пятницу, 7 апреля, ожидается южный, 7 м/с, а в субботу и воскресенье, 8-9 апреля — северный, скорость которого составит 5-8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что май в Украине может быть теплым и солнечным.