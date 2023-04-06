Минздрав при поддержке Favbet готовит рекомендации по предотвращению игровой зависимости

Работа по предотвращению игровой зависимости должна вестись одновременно по двум направлениям

Общественный союз "Центр ответственной игры" под эгидой Минздрава Украины и при поддержке главного мецената FAVBET инициировал первое в Украине масштабное исследование игровой зависимости.

Об этом говорится в сообщении компании.

Его цель — разработать рекомендации по предотвращению игровой зависимости как для государственных органов, так и непосредственно для операторов азартных игр.

В течение двух месяцев исследования и анкетирования игроков команда проекта определила несколько основных маркеров. О них организаторы исследования говорили 4 апреля во время пресс-конференции.

В частности, работа по предотвращению игровой зависимости должна вестись одновременно в двух направлениях: определение проблемного поведения еще до того, как оно перерастет в зависимость, и создание эффективного "маршрута помощи".

По словам директора Департамента медицинских услуг Минздрава Александры Машкевич, министерство уже работает над разработкой стандартов и протоколов, которые будут вынесены на общественное обсуждение.

Директор Департамента медицинских услуг МЗ Александра Машкевич

О нормативной стороне предупреждения игровой зависимости говорил и председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый. На сайте Комиссии есть перечень легальных игровых заведений, придерживающихся принципов ответственной игры и заботящихся о безопасности игроков.

Председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый

Представитель Центра ответственной игры, профессор и психолог Константин Аймедов отметил, что одним из важнейших мероприятий в противодействии игровой зависимости является раннее выявление ее первых признаков. Именно поэтому уже сейчас Центр работает над разработкой советов для игроков и их близких, которые будут дорабатываться по результатам исследования.

Представитель Центра ответственной игры, профессор и психолог Константин Аймедов

Об игровой культуре говорила и представительница Центра, доктор юридических наук Зоряна Топорецкая. Она отметила, что культуру ответственного отношения к азартным играм нужно формировать с юного возраста.

Представитель Центра ответственной игры, доктор юридических наук Зоряна Топорецкая

Директор по развитию бизнеса Vbet Ярослава Исаенко отметила, что легальным компаниям важно следить за соблюдением правил ответственной игры в том числе на уровне персонала.

Директор по развитию бизнеса Vbet Ярослава Исаенко

О месте бизнеса в системной работе по предотвращению игровой зависимости говорила и PR-директор Favbet Ксения Тюрикова: "Повышение социальной ответственности больших гемблинговых компаний является глобальным трендом, который мы наблюдаем на примере Великой Британии, США, Германии и других стран. Как ответственный оператор азартных игр, Favbet стремится обеспечить максимальный комфорт и безопасность игроков, именно поэтому мы поддержали это исследование и первыми открыли наши заведения для специалистов проекта".

PR-директор Favbet Ксения Тюрикова

По ее словам, созданные в результате исследования рекомендации будут тщательно обработаны компанией и найдут отображение в ряде продуктов для профилактики игромании как на уровне бизнеса, так и среди игроков. В том числе в Favbet рассматривают возможность применения искусственного интеллекта для выявления признаков зависимости даже в онлайн-пространстве.

"Общество, бизнес и государство объединяются, чтобы формировать ответственное отношение к игре и культуру азартной игры", — отметила руководитель Центра ответственной игры Марина Слободниченко.