Дирижер Киевской оперы погиб на Донбассе

Герою было 40 лет

Война в Украине продолжает уносить жизни наших граждан на фронте и в мирных городах. Новость о непоправимой потере пришла и в Национальный академический духовой оркестр Украины. На войне погиб дирижёр-постановщик Киевской оперы Константин Старовицкий.

Об этом сообщается на официальной странице Национального академического духового оркестра Украины.

С началом полномасштабного вторжения известный музыкант встал на защиту своей родину с оружием в руках. Он служил старшим стрелком отделения роты охраны Броварского районного терцентра. Затем продолжил нести службу в Харьковской области.

К сожалению, его путь воина закончился 5 апреля. В возрасте 40 лет он погиб на Краматорском направлении.

"Сегодня оркестр понес непоправимую потерю. Защищая нас с Вами, защищая всю Украину, на Краматорском направлении, погиб наш коллега Константин Старовицкий. Вечная память ГЕРОЮ!!! Царство небесное", — говорится в сообщении.

Герой был артистом оркестра, а впоследствии – дирижером-постановщиком оперы Г. Доницетти "Рита", принесшую четыре номинации на театральную премию "Киевская пектораль 2016" и одним из постановщиков и авторов перевода украинской оперы Дж. Россини "Брачный вексель".

Напомним, ранее мы писали, что во время авиаудара по Черниговщине погибла 25-летняя военная ВСУ.

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