Дирижер Киевской оперы погиб на Донбассе
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Герою было 40 лет
Война в Украине продолжает уносить жизни наших граждан на фронте и в мирных городах. Новость о непоправимой потере пришла и в Национальный академический духовой оркестр Украины. На войне погиб дирижёр-постановщик Киевской оперы Константин Старовицкий.
Об этом сообщается на официальной странице Национального академического духового оркестра Украины.
С началом полномасштабного вторжения известный музыкант встал на защиту своей родину с оружием в руках. Он служил старшим стрелком отделения роты охраны Броварского районного терцентра. Затем продолжил нести службу в Харьковской области.
К сожалению, его путь воина закончился 5 апреля. В возрасте 40 лет он погиб на Краматорском направлении.
"Сегодня оркестр понес непоправимую потерю. Защищая нас с Вами, защищая всю Украину, на Краматорском направлении, погиб наш коллега Константин Старовицкий. Вечная память ГЕРОЮ!!! Царство небесное", — говорится в сообщении.
Герой был артистом оркестра, а впоследствии – дирижером-постановщиком оперы Г. Доницетти "Рита", принесшую четыре номинации на театральную премию "Киевская пектораль 2016" и одним из постановщиков и авторов перевода украинской оперы Дж. Россини "Брачный вексель".
Напомним, ранее мы писали, что во время авиаудара по Черниговщине погибла 25-летняя военная ВСУ.
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