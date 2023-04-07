Синоптики дали прогноз погоды на выходные: где в Украине будет тепло

В Украине 8-9 апреля дожди ожидаются только в некоторых городах

Погода в Украине в выходные 8-9 апреля ожидается с минимальним количеством дождей, однако облачность сохранится в большинстве регионов. В субботу и воскресенье местами столбики термометров днем будут достигать +17 градусов, а ночью будут падать до 0 ° C.

По данным синоптического ресурса Sinoptik, 8-9 апреля осадков не будет только в одном регионе.

Погода во Львове 8-9 апреля

В столице Галичини будут осадки в виде дождя в субботу, 8 апреля, а в воскресенье погода сменится на переменную облачностью, однако осадков не прогнозируется. Днем воздух прогреется до +8...10 градусов, а ночью остынет до 0...+2 ° C. Ветер в субботу будет восточный, максимальная скорость его достигнет 2,9 м/с, а в воскресенье сменится на южный 1,9 м/с .

Погода в Киеве 8-9 апреля

В столице Украины синоптики предполагают облачную погоду, с дневными осадками в оба выходные, 8-9 апреля. Температура воздуха днем будет достигать +11…12 градусов, а ночью опустится до стабильных +7 ° C. Ветер северный, максимальная скорость которого достигнет 2 м/с.

Погода в Харькове 8-9 апреля

На Слобожанщине в субботу ожидается облачная погода без осадков. Однако 9 апреля, в воскресенье, в городе небо будет облачным лишь утром, а днем и вечером погода прогнозируется облачной. Вечером есть вероятность дождя. Там температура воздуха днем поднимется до +16 ° C. Ночью отметки термометров покажут +8…10 градусов. Ветер ожидается северный, максимальная скорость которого составит 5,7 м/с.

Погода в Донецке 8-9 апреля

На Донбассе днем 8-9 апреля ожидается переменная облачность, но городу следует ожидать вечерних дождей в эти дня. Днем температура поднимется до +11…17 градусов. В ночное время отметки термометров не опустятся ниже +6…7 ° C. м/с.

Погода в Днепре 8-9 апреля

В городе на Днепре ожидается облачность и осадки в виде дождя в субботу и воскресенье. Синоптики обещают, что в оба выходных дождь начнется днем и закончится вечером. Там температура воздуха днем поднимется до +12…14 ° C. Ночью отметки термометров покажут +7…9 градусов. Ветер ожидается восточный, максимальная скорость которого составит 3,8 м/с.

Погода в Одессе 8-9 апреля

Среди других городов в Одессе в субботу и воскресенье, 8-9 апреля, погода будет сухой. Там солнце днем почти выйдет из-за туч и прогреет город. Днем столбики термометров достигнут отметок +11…12 ° C, а ночью будут падать до +6…8 градусов тепла. Ветер 8 апреля прогнозируется юго-западный, максимальная скорость которого составит 3,8 м/с, а 9 апреля сменится на северо-западный, 3,4 м/с.

Напомним, ранее Телеграф писал, что погода в мае в Украине обещает быть теплой и без осадков, в отличие от холодного апреля.