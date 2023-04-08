Россияне могли пытаться прорваться южнее Запорожья: актуальные карты боев в Украине

Российские войска обстреливают из разных видов вооружения

Российские атаки на востоке Украины продолжаются. Враги атаковали в Луганской и Донбассе, продолжают продвижение в районе Бахмута.

Об этом сообщает Институт изучения войны. Отмечается, что на южном направлении оккупанты пытались продвинуться, однако точная дата атаки неизвестна.

По информации Генштаба ВСУ, российские оккупанты наступали на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях. За сутки было отбито более 60 атак врага.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

На Лиманском направлении русские войска атаковали южнее Кременной, а также в районах Серебрянского лесничества и Верхнекаменского. По данным DeepState, локальные бои продолжаются вдоль линии соприкосновения, применяется артиллерия. Особенно активно враг давит в лесах Кременной к югу от Дибровы. Сообщается также, что у Северского действуют отряды вагнеровцев, а у Кременной враг применяет термобарическую артиллерию ТОС-1А.

Карта боевых действий в Луганской области

Враг не останавливает попыток захватить Бахмут. Враг все больше продвинулся в центр города, продолжаются ожесточенные бои. Россияне пытаются вытеснить украинских военных за железную дорогу. Оккупанты также продвинулись на примерно 3 км юго-западнее Бахмута южнее трассы на Константиновку. Атаки в районе восточнее Богдановки и Ивановского были отбиты силами обороны. Всего было около 20 атак.

Битва за Бахмут 7 апреля 2023/ Maxar Technologies.

Карта боевых действий в Бахмуте

На Авдеевском и Марьинском направлении идет наступление россиян. Враг атаковал в районах Новокалинового, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы. Самые ожесточенные бои этой части фронта — под Марьинкой, отражены более 15 вражеских атак. Атака россиян в районе Авдеевки захлебнулась.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Российские войска продолжают обстрелы прифронтовых территорий Запорожской, Херсонской областей. В этом направлении они продолжают укреплять оборону. Восточный берег Днепра продолжает заминировать. В отчете ISW сообщается, что россияне совершили ограниченное наступление южнее Запорожья. Запись геолоцирована 4 апреля, но могла быть снята ранее. На ней украинский беспилотник наносит удар по российскому транспортному средству, что указывает на ограниченное продвижение россиян к югу от Каменского (30 км к югу от города Запорожья).

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сеть попали якобы секретные планы США и НАТО на контрнаступление ВСУ. Одновременно с тем высказывается мнение, что конфликт в Украине будет заморожен после возвращения к февральским границам.