Природа снова удивляет: какой погоды ждать украинцам в начале рабочей недели

Погода в Украине в начале недели изменится в "сухую" сторону

Синоптики предупреждают об облачной погоде на выходные 8-9 апреля, но в начале следующей недели на большей территории Украины обещают минимальное количество осадков.

По прогнозам сайта Meteoprog, дневная температура воздуха будет достигать +18 градусов только в одном городе.

Погода во Львове 10-11 апреля

В городе погода ожидается пасмурной с осадками в виде небольшого дождя в понедельник, 10 апреля. А во вторник, 11 апреля, дождь сменится на переменную облачность. Температура воздуха днем будет +9…12 градусов. Ночью столбики термометров покажут +3…4 °С. Ветер преимущественно северо-западный, максимальная скорость которого составит 4 м/с.

Погода в Киеве 10-11 апреля

В столице Украины погода два дня будет облачной. Дождя синоптики точно не обещают только днем во вторник, 11 апреля. В ночное время следует ожидать осадков. Днем температура в городе будет достигать +11…12 градусов, а ночью падать до +8 °С. Ощутимый северо-восточный ветер будет во вторник и его максимальная скорость будет достигать 5 м/с.

Погода в Харькове 10-11 апреля

На Слобожанщине в начале недели прогнозируется сплошная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит +11…16 градусов. Ночью столбики термометров покажут +9…10 °С. Ветер восточный, максимальная скорость которого составит 8 м/с.

Погода в Донецке 10-11 апреля

Восточная часть Украины ожидает теплую температуру днем, хотя с облачной погодой. Ночью 11 апреля возможен дождь. Днем столбики термометров достигнут отметок +16…17 градусов, а ночью температура снизится до +9…11 °С. Максимальная скорость восточного ветра 10 апреля будет 5 м/с, а на следующий день усилится до свежих 9 м/с (восточный).

Погода в Днепре 10-11 апреля

В понедельник, 10 апреля, в городе сохранится облачная погода в течение дня, а во вторник днем и ночью будет малий дождь. Там максимальная температура воздуха будет днем +15…18 градусов. Ночью отметки термометров покажут +9…10 °С. Максимальная скорость восточного ветра будет составлять 9 м/с.

Погода в Одессе 10-11 апреля

В южной Пальмыре погода 10 апреля будет сухой с переменной облачностью, а осадки следует ожидать уже на следующий день вечером. Воздух днем прогреется до +11…14 °С, а ночью отметки термометров снизятся до +8…11 градусов. Ветер северо-восточный, его скорость будет достигать 9 м/с, что будет ощутимо даже рукой, а на морских волнах будут срываться белые "баранцы".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде на Пасху. Праздник пока ожидается теплым и сухим.