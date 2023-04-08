ВСУ делали неудачную попытку выбить окупантов с Запорожской АЭС: что пошло не так

К операции привлекли около 600 украинских военных

Осенью 2022 года Вооруженные силы Украины предприняли попытку освободить от российских захватчиков Запорожскую атомную электростанцию, систематически страдающую из-за массированных обстрелов со стороны рф. План украинской армии потерпел неудачу.

Об этом написала британская газета Times, отметив, что ВСУ в октябре прошлого года пытались высадить десант, чтобы в дальнейшем пойти штурмом на ЗАЭС. Что касается официальных заявлений украинской стороны на этот счет, то их не было. В то же время, представители спецназовцев, военной разведки и военно-морских сил Украины на условиях анонимности все же рассказали журналистам подробности операции.

Как стало известно, в то время оккупационная армия находилась на станции более шести месяцев и постоянно использовала ее территорию для массированных обстрелов мирных украинских городов, находящихся на правом берегу реки Днепр.

Ночью на 19 октября более полутысячи украинских военнослужащих на 30 катерах, набитых крупнокалиберными пулеметами, гранатометами MK-19 и противотанковыми средствами, а также другим оружием предприняли попытку высадки на левом берегу. Главной целью операции было вывести на бой пехоту, ведь защищать ЗАЭС, используя артиллерию оккупанты не смогли, опасаясь серьезных последствий. Однако все произошло не так, как планировали наши защитники. Враг дал мощный отпор.

"Российские военные построили плотную оборону, все было заминировано. Когда же около 600 военных украинской армии начали приближаться к цели, противник подтянул танки и артиллерию и начал обстреливать их прямо на воде", – рассказал собеседник.

В момент, когда катера с нашими бойцами подплывали к электростанции, ВСУ начали варить в ответ из ракетных систем HIMARS, обстреливая позиции оккупантов. В результате лишь небольшая группа украинских военных все же смогла высадиться на берег. Началась трехчасовая перестрелка в окрестностях Энергодара, однако потом украинцы вынужденно отступили.

В материале также отмечается, что, учитывая реальные риски утечки радиации, такая попытка силового штурма провоцирует появление ряда вопросов даже у украинских чиновников, отмечающих необходимость освободить Запорожскую АЭС и вернуть ее под киевский контроль.

В свою очередь глава украинского "Энергоатома" Петр Котин предположил, что возвращение ЗАЭС возможно при условии, что ВСУ продвинется на юг, ближе к Крыму и Мелитополю.

"Это единственный вариант (вернуть электростанцию – ред.) без непосредственного обстрела и прямого наступления на территорию станции. Очень опасно делать такие вещи (вести огонь – ред.) рядом с ядерными материалами", – пояснил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Украине отреагировали на попытки москвы оправдать размещение своего оружия на территории Запорожской АЭС, откуда противник льет ракетами по мирным городам.