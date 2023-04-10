Бойцам на "нуле" могут поднять выплаты до 150 тысяч: две петиции ожидают рассмотрения Зеленского

Две новые петиции набрали необходимое количество голосов

В феврале президент Владимир Зеленский рассмотрел обращение с требованием вернуть военным выплаты в 30 тысяч. Теперь главу государства ожидают еще две петиции об увеличении выплат военным на "нуле", а также в тылу.

Как говорится на сайте официального интернет-представительства президента Украины, автором первой стал народный депутат Алексей Гончаренко.

Он призывает вернуть военным дополнительные выплаты в размере 30 тысяч гривен. Нардеп уверен, что повышение с 13 тысяч до 20 100 гривен зарплаты военным не может компенсировать потери 30-тысячной доплаты.

По мнению Гончаренко, одним из главных приоритетов в Украине во время войны является финансирование ВСУ и следствием снижения выплат будет недоверие военнослужащих к власти.

Автор второй петиции – активист Владислав Киселюк – призывает поднять военным в тылу военную доплату с 30 до 40 тысяч гривен. А с тем, кто защищает Украину в горячих точках, увеличить доплату со 100 до 150 тысяч гривен.

Предложение Гончаренко за 18 дней набрало более 26 400 голосов из 25 000 необходимых. Петицию Киселюка за два с лишним месяца подписали 25,5 тысяч украинцев.

По истечении срока, отведенного на подписание обращений, глава государства должен рассмотреть их и ответить на предложения нардепа и активиста.

Напомним, что ранее "Телеграф" писал о выплатах украинским военным на ротации.