Понедельник – день тяжелый: Землю накрыла магнитная буря

Сегодня магнитные штормы принесут головные боли

Неделю назад на Солнце образовалось большое пятно, которое принесло с собой на Землю небольшую магнитную бурю. Уже сегодня, 10 апреля, метеозависимые могут ощутить на себе влияние геомагнитных волн от нашего светила.

Об этом сообщает Spaceweather и уточняет, что эта однодневная магнитная буря будет слабой и ее мощность не превысит 4 балла. По данным астрометеорологов, это еще не соответствует геомагнитному штилю, впрочем, он может превратиться в возмущение.

Кроме этого, синоптики прогнозировали аналогичное по силе "возмущение" через четыре дня — 16 апреля, но в геомагнитном графике произошли изменения.

По данным Tesis.xras, некоторые магнитные бури совсем исчезли из графика, а другие — сместились на один-два дня позже.

По старому плану, более сильные из них должны были состояться 20 и 27 апреля, но в календаре появилась еще одна дата — 30 апреля. Из графика исчезли "оранжевые" бури 4-го класса — это 11 и 16 апреля. Теперь средние магнитные бури ожидаются 18, 21, 26, 28 и 29 апреля.

Следует отметить, что магнитные бури негативно влияют на состояние здоровья метеочувствительных, пожилых и людей с хроническими болезнями. Поэтому лучше в эти дни отложить тяжелую работу, отказаться от употребления алкоголя или тяжелой пищи и заняться йогой, медитацией или другими способами восстановления организма.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о магнитных бурях на Пасху.