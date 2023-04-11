Наступление или контрнаступление? Эксперт намекнул на масштаб операций ВСУ против россии

Сергей Грабский для "Телеграфа" оценил подготовку деоккупации украинских территорий

На сегодняшний день в стратегическом плане стоит говорить больше не о контрнаступлении ВСУ, а о масштабных наступательных операциях Украины по освобождению оккупированных территорий. При этом Запад действительно снял определенные ограничения для украинской армии относительно ударов по территории россии.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

"Очень и очень раздражает это непрофессиональное определение "контрнаступление". Контрнаступление — это нечто тактическое и предполагает, что противник будет отброшен на какое-то расстояние. И это будет осуществляться после его удачного или неудачного наступления. Так какое контрнаступление может осуществляться на сегодняшний день, скажем, на южном направлении, когда там активные боевые действия не ведутся уже в течение последнего полугода?! В данном случае мы говорим о наступательных операциях ВСУ, имеющих целью освобождение украинских территорий", — отмечает он.

Как пояснил эксперт, нередко в публичной плоскости раздаются неверные некорректные переводы с английского языка, и "контрнаступление" — в контексте масштабных планов ВСУ по освобождению всей территории Украины от рф является "некорректным высказыванием".

При этом Грабский соглашается с тем, что сейчас россияне очень нервничают из-за подготовки крупных украинских наступательных операций. О чем, в частности, косвенно говорит и активизация разнообразных ИПСО кремля.

Так, в контексте недавнего слива "секретных данных" в США о якобы подслушивании разговоров президента Украины, офицер отметил: "В США еще раз объясняют представителям российской политической элиты: пора завязывать с войной, потому что им будет однозначный конец. И чем дальше россияне идут, тем быстрее они усугубят для себя ситуацию".

При этом Запад снял ограничения для Украины по поводу поражения военных целей на российской территории — "наши союзники не имеют ничего против, если ВСУ своими силами и средствами, разработанными в Украине, будут наносить такие удары".

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что сейчас очень важно хранить в секрете все детали наступления ВСУ, чтобы враг не смог подготовиться.

"Телеграф" также рассказывал о том, что глава Минобороны Алексей Резников озвучил сроки и задачи наступления ВСУ. Он выразил уверенность, что нынешний год может стать победным для Украины и проигрышным для россии.