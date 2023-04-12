Морось и ветер с солнечными исключениями: какую погоду в Украине ждать в ближайшие дни

Самым дождливым ожидается четверг

Синоптики предполагают, что к концу этой недели в большинстве регионов Украины сохранится прохладная и дождливая погода. Однако будут и приятные исключения.

По данным сайта Gismeteo, в ближайшие четверг и пятницу солнце выглянет только в двух городах Украины, а будет сухо и относительно тепло — лишь в одном.

Погода во Львове 13-14 апреля

На Галичине в течение двух дней ожидается облачная погода днем и ночью, однако осадков не будет. Синоптики прогнозируют, что во Львове температура воздуха будет днем достигать 14…15 градусов тепла, а ночью остынет — до +5…7 ° C. В четверг, 13 апреля, максимальная скорость ветра достигнет 5 м/с, а в пятницу он усилится до 10-11 м/с.

Погода в Киеве 13-14 апреля

В столице Украины будет очень облачно, с небольшими осадками днем и ночью в течение суток. 13 апреля ночью следует ожидать дождь, а максимальное количество осадков придется на 14 апреля. Днем воздух прогреется до 10…12 градусов тепла, а ночью остынет до +9 ° C. В четверг вечером предполагается умеренный ветер, 6 м/с, а в пятницу – 7 м/с.

Погода в Харькове 13-14 апреля

В Слобожанщине синоптики обещают облачную и дождливую погоду. В четверг с утра пойдет дождь, который к вечеру усилится, а ночью осадков не ожидается. Ночь и утро на следующий день будут мокрыми, но днем дождя уже не прогнозируется. Днем температура в Харькове будет держаться до +10…17 градусов. В ночное время отметки термометров не будут опускаться ниже +10…11 ° C. Сильный ветер предполагается только в пятницу, 14 апреля, и он достигнет скорости 10 м/с, поэтому следует обходить сухие деревья, ветки которых могут ломаться и падать.

Погода в Донецке 13-14 апреля

На Донбассе предвещается сплошная облачность и осадки в виде дождя. В четверг в течение суток будет лить дождь, который усилится днем, а вечером должен закончиться. Небольшой дождь в пятницу прогнозируется утром и будет идти до вечера, однако в ночное время осадков не ожидается. Днем столбики термометров застынут у отметок +10…11 ° C, а ночью будут танцевать в пределах 9…12 градусов тепла. Максимальная скорость ветра 13 апреля достигнет 5 м/с, а 14 апреля станет достаточно свежо – ветер усилиться до 8 м/с.

Погода в Днепре 13-14 апреля

В городе на Днепре задождит с ночи на четверг, 13 апреля. Осадки продлятся полтора суток, их интенсивность будет постепенно уменьшаться до обеда на следующий день. Температура воздуха днем поднимется до +11...12 ° C. Ночью отметки термометров покажут стабильные 10 градусов тепла. Скорость ветра в два дня будет колебаться от слабого до умеренного — 4-7 м/с.

Погода в Одессе 13-14 апреля

В южной Пальмире в четверг, 13 апреля, ночью и днем прогнозируется небольшой дождь. В пятницу в дневное время погода будет пасмурной, а в ночное время месяц выйдет из-за облаков, осадков не предполагается. Воздух днем прогреется до 14 градусов тепла, а ночью охладится до +8…9 ° C. Ветер 13-14 апреля ожидается умеренный, 6-7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе синоптиков на май. Специалисты уверены – на смену холодному и мокрому апрелю придет теплый и сухой май.