Природа внесла коррективы: где ожидать ясную и сухую погоду на Пасху

Максимальная дневная температура в некоторых городах достигнет +16 градусов

В середине рабочей недели в Украине установилась прохладная и дождливая погода, однако теперь специалисты уверяют, что ближе к Пасхе станет теплее, дождей будет меньше, но облачность сохранится.

По данным Sinoptik, в основном сухая и солнечная погода предполагается в двух регионах Украины. Еще в двух — на Пасху солнце будет выглядывать из-за облаков.

Погода во Львове 14-16 апреля

На Галичине переменная облачность в пятницу, однако в выходные следует ожидать осадки. 15-16 апреля будет идти мелкий дождь, который должен закончиться ближе к вечеру. Температура воздуха днем будет +12…16 градусов, а ночью опустится до +5…9 ° C. Ветер в пятницу прогнозируется юго-восточный, 5,1 м/с, а в выходные изменит свое направление на южное до 3,2. м/с.

Погода в Киеве 14-16 апреля

В столице Украины синоптики прогнозируют облачную погоду и осадки. С вечера субботы, 15 апреля, в городе начнется туман, который продлится сутки. Поэтому святить куличи и биться пасхальными яйцами мы будем под шум дождя. Днем воздух прогреется до +10…11 градусов, а ночью остынет до +7…8 ° C. Ветер в пятницу будет лёгкий северо-восточный, максимальная скорость его достигнет 2,3 м/с, а в субботу и воскресенье сменится на юго-восточный, 3,5 м/с.

Погода в Харькове 14-16 апреля

На Слобожанщине в пятницу и субботу погода предполагается сплошь пасмурной и дождливой. Зато на Пасху, 16 апреля, осадков не прогнозируется. Облачность сохранится, поэтому днем температура в городе поднимется до +9…12 градусов. В ночное время отметки термометров опустятся до +4…7 ° C. В пятницу, 14 апреля, ветер ожидается северный, он достигнет 5,4 м/с, в субботу и воскресенье сменится восточным, его максимальная скорость составит 5,2 м/с.

Погода в Донецке 14-16 апреля

На Донбассе также пройдут мелкие дожди, но их следует ожидать только в пятницу, 14 апреля. На следующий день осадков не будет, но сохранится облачность. На Пасху на смену дождям придет солнечная погода, которая продержится до середины дня. Там температура воздуха днем поднимется до +9…12 ° C. Ночью отметки термометров покажут +3…6 градусов. Ветер в пятницу ожидается северо-западный, максимальная скорость которого достигнет 4,7 м/с, а на выходных сменится на восточный, до 4,9 м/с.

Погода в Днепре 14-16 апреля

В городе следует ожидать сухую, хоть и облачную погоду, местами с прояснениями. Небо 14-15 апреля затянется облаками, а 16 апреля, к Пасхе, солнце ненадолго выйдет из-за облаков и прогреет землю. Днем столбики термометров достигнут отметок +10…13 ° C, а ночью будут падать до +6…9 градусов тепла. Ветер в течение трех дней прогнозируется умеренный северо-восточный, максимальная скорость которого составит 5,9 м/с.

Погода в Одессе 14-16 апреля

В южной Пальмире погода резко изменится: после солнца в Страстную пятницу — следующие два дня ожидается переменная облачность. В субботу, 15 апреля, еще будет сухо, а в воскресенье конкретно будет дождливо. Воздух днем прогреется до +11…13 градусов, а ночью столбики термометров достигнут +9 ° C. Ветер в пятницу ожидается юго-восточный, 4,3 м/с, а в субботу и воскресенье, 15-16 апреля, умеренный северо-восточный, скорость которого составит 7,3 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" дал прогноз синоптиков на май. Специалисты уверены, что дожди закончатся и наступит долгожданное тепло.