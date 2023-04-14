Каждое решение — за тысячу жизней: как бойцы ВСУ и волонтеры эвакуируют гражданских из Бахмута
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С безумным риском для жизни военные и волонтеры не прекращают попыток эвакуации гражданских из горячих точек.
Военные ВСУ ни на миг не останавливаются в попытках спасения гражданских из горячей точки фронта – Бахмута, а волонтеры – из соседних с городом-крепостью сел. На днях из разрушенного города, где бои не утихают ни на минуту, удалось вывезти, кроме взрослых, 9-летнего мальчишку. Перед этим бойцы искали его неделю(!). Помогают выбраться из опасности бойцы и пожилым людям. Однако далеко не все местные жители хотят выезжать.
"Позиции москалей фактически в 200 метрах"
Несмотря на сверхсложную ситуацию в Бахмуте, где уже несколько месяцев продолжаются жестокие бои и враг продолжает наносить артиллерийские и авиационные удары по зданиям, — в городе еще остаются гражданские. И это не только одинокие пожилые люди, но целые семьи, в том числе с детьми. Их спасение возможно только усилиями военных, держащих оборону города-крепости. Среди таких бойцов Юрий Бовт и его побратимы из мотопехотного батальона 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Мужчина, кстати, многодетный отец – у него четверо детей, на фронт пошел добровольцем, трижды был ранен, имеет контузию, но все время возвращается на передовую.
На днях жена военного — Елена, которая активно занимается волонтерством, поддерживая супруга, выложила видео, запечатлевшее очередную удачную операцию по спасению. Вместе со взрослыми из Бахмута вывозили и 9-летнего Прохора вместе с его котом, которого мальчик пытался в дороге успокоить. Мужчина со слезами на глазах говорит: "Боже, я тебя так искал".
"Как только ребята узнают, что в каком-то доме есть люди, приезжают, забирают, – рассказала "Телеграфу" Елена . – Об этом ребенке услышали, но не знали точно, где он находится. Семья не хотела до последнего уезжать и в конце концов с парнем согласилась отправиться в дорогу только мама, а папа так и остался в Бахмуте. Из города Юра с ребятами помог им выбраться, но что они решили дальше, куда направятся, пока неизвестно.
На других видео, которыми поделилась Елена, еще одна миссия по спасению. Юрий с собратьями собирают по району людей, последней – женщину почтенного возраста. Она до сих пор жила в квартире на третьем этаже многоэтажки, которая явно неоднократно переносила удары россиян. Разбиты двери и окна, дыры и трещины в стенах, следы пожаров и разрушений от попадания снарядов. Всего в пикап к бойцам вместе с вещами удалось в тот раз поместить шесть жителей Бахмута, также вслед за военным автомобилем выехали еще три гражданских.
"Муж вместе с ребятами вывозит последних людей из Бахмута, потому что туда волонтерские эваки уже боятся ехать, — добавляет Елена. — " Прилететь" может в любой момент, позиции москалей фактически за 200 метров. Военные рискуют ежесекундно. Было, что 14 человек в пикапе за один раз везли, а в среднем где-то по 50 местных за день эвакуируют.
"Соседу разбили дом, а меня "авось" пронесет"
К спасению гражданских из населенных пунктов вокруг Бахмута присоединяются и волонтеры, в том числе Денис Христов. В частности, 8 апреля он эвакуировал людей из села Миньковка, расположенного в 20 километрах от города-крепости. На видео, посвященном этой поездке, слышны звуки взрывов и видны последствия обстрелов – большинство домов в этом населенном пункте уже разрушены. Выбраться в более безопасный регион на этот раз согласились две женщины. Однако одна была готова к поездке, потому что о ней позаботился родной брат, известив волонтера, а вторую – бабу Машу – Денис был вынужден уговаривать.
Так же с длительными переговорами проходила эвакуация несколькими днями ранее из соседнего села Орехово-Василевка. Здесь волонтер целенаправленно посетил местного жителя Виктора, также получив о нем информацию от брата. Сначала мужчина наотрез отказался с аргументацией: "Это моя земля, у меня родители здесь похоронены, а через неделю Пасха!" Но сомнения вызвать у него помог друг Коля, который пожаловался, как его накануне во время обстрела привалило землей. В конце концов мужчины загрузились в автомобиль.
Еще одну семейную пару, за которой Денис вынужден был возвращаться, не получилось убедить покинуть дом для сохранения собственной жизни. 84-летний мужчина как отрезал: "Не поеду, уже все!" Впоследствии волонтер на своей странице в Instagram эмоционально прокомментировал ситуацию с эвакуацией людей из Донбасса.
"И еще о Бахмуте. 31 марта я выехал на эвакуацию, у меня была заявка с улицы Молодежной – дедушка с бабушкой, и несколько адресов рядом, – отметил Денис. – Если вы помните, тогда был очень сильный снегопад и я не смог заехать в город. Это я к чему. В течение года волонтеры бесплатно вывозили людей. Можно было за этот год дом свой просто по кирпичикам вывезти спокойно. Но это наше "авось", соседу разбили дом, а меня "авось" пронесет. И это "авось" доводит до эвакуации в таких условиях (здесь в подтверждение слов волонтер добавил кадры, как гражданских сажают в бронетранспортер, что вывезти в безопасное место – авт.). Благодаря таким ребятам, как разведка 93-й бригады "Холодный Яр", которые после недели ожидания все же нашли возможность заехать и унести этих людей".
Вдобавок волонтер рассказал, что сейчас наемники из ППК "Вагнер", контролирующие часть Бахмута, удивляются его разрушениям. При этом именно это формирование вместе с российской армией сделало все, чтобы сравнять город с землей.
"Стасик фактически спас всю свою семью"
К середине апреля в Бахмуте остается не более двух тысяч гражданских, хотя это уже фактически не город, а линия обороны. Так говорит об этой горячей точке боец ВСУ Петр Волощук ("Стоун"). На его счету не одна спасенная жизнь. Наиболее известную операцию военный вместе с побратимами осуществил в последние дни 2022-го года. Ее героями стала семейная пара с двумя сыновьями: 13-летним Алексеем и 7-летним Стасиком, а также домашним любимцем – котом Маркизом. Именно младшему члену семья обязан сохранением жизней, он первым познакомился с Петром.
"Уезжать первым захотел Стас, потом согласился отец, а мама была против до последнего, в конце концов под обстрелами мы их вывезли, – вспоминает в разговоре с "Телеграфом" Петр. – Но на том общение с этими людьми не закончилось, а продолжается до сих пор. Была помощь ребятам со школой, реабилитацией, а для Стасика я стал крестным. С жильем также закрыт вопрос: сейчас семья живет в Черновцах, но впоследствии переберется в Днепр, где для них приобретена квартира. Это стало возможным благодаря тому, что история стала знаковой, разошлась по всему миру".
Петр добавляет, что и в этом случае, и в других, эвакуации предшествовали долгие и обстоятельные разговоры, ведь осознавая опасность от пребывания в эпицентре боевых действий, люди переживают, а где и как им жить дальше.
"Люди не хотят уезжать в никуда, потому что до них сарафанное радио доносило плохой опыт земляков, – отмечает военный. – Еще в начале полномасштабной войны людей вывозили в Днепр, Харьков, города Западной Украины, где им давали приют где-то в детсадах, спортзалах и т.д. Но впоследствии нужно было выезжать оттуда и снимать жилье, поэтому люди возвращались, и при этом их собственные дома или квартиры за время отсутствия могло быть если не разрушены, так и разграблены. Добавьте к этому такой аспект: не всегда те или иные организации хотят принимать мужчин, а сосредотачиваются только на помощи женщин с детьми. И это тоже заставляет многих оставаться в городах рядом с фронтом или там, где непосредственно ведутся бои".
Также Петр подчеркивает, что с учетом всех факторов только упорство и индивидуальный подход помогает доводить дело спасения гражданских до конца. А еще поддержка после эвакуации. За последние дни, по его словам, вывозить людей удавалось только из Константиновки и Часового Яра, потому что ситуация в Бахмуте очень стремительно меняется и выбраться из города почти невозможно.
"В Часовом Яру, в частности, обходили подвалы, где скрываются люди, проверяли, нет ли детей до 18 лет, хотя будто всех уже эвакуировали, — уточняет Петр. — То есть работа по спасению детей ведется постоянно. А в истории со Стасиком… фактически он спас всю свою семью, если бы он не подошел ко мне, не повел показывать свою квартиру, мы с ним не раззнакомились, то они бы там и остались. Их дом, кстати, как и район уже не существует, там все уничтожен "под ноль ".
Как сообщал Телеграф, ранее вагнеровцы являлись основной силой росармии, которая продолжает попытки добиться полного захвата города-крепости. Наши военные прогнозируют, что без изменения тактики и отладки поставок "свежей силы" продержаться они могут еще пару месяцев.