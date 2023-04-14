Каждое решение — за тысячу жизней: как бойцы ВСУ и волонтеры эвакуируют гражданских из Бахмута

С безумным риском для жизни военные и волонтеры не прекращают попыток эвакуации гражданских из горячих точек.

Военные ВСУ ни на миг не останавливаются в попытках спасения гражданских из горячей точки фронта – Бахмута, а волонтеры – из соседних с городом-крепостью сел. На днях из разрушенного города, где бои не утихают ни на минуту, удалось вывезти, кроме взрослых, 9-летнего мальчишку. Перед этим бойцы искали его неделю(!). Помогают выбраться из опасности бойцы и пожилым людям. Однако далеко не все местные жители хотят выезжать.

"Позиции москалей фактически в 200 метрах"

Несмотря на сверхсложную ситуацию в Бахмуте, где уже несколько месяцев продолжаются жестокие бои и враг продолжает наносить артиллерийские и авиационные удары по зданиям, — в городе еще остаются гражданские. И это не только одинокие пожилые люди, но целые семьи, в том числе с детьми. Их спасение возможно только усилиями военных, держащих оборону города-крепости. Среди таких бойцов Юрий Бовт и его побратимы из мотопехотного батальона 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Мужчина, кстати, многодетный отец – у него четверо детей, на фронт пошел добровольцем, трижды был ранен, имеет контузию, но все время возвращается на передовую.

На днях жена военного — Елена, которая активно занимается волонтерством, поддерживая супруга, выложила видео, запечатлевшее очередную удачную операцию по спасению. Вместе со взрослыми из Бахмута вывозили и 9-летнего Прохора вместе с его котом, которого мальчик пытался в дороге успокоить. Мужчина со слезами на глазах говорит: "Боже, я тебя так искал".

Неделя понадобилась Юрию Бовту с собратьями, чтобы отыскать и вывезти из Бахмута 9-летнего Прохора.

"Как только ребята узнают, что в каком-то доме есть люди, приезжают, забирают, – рассказала "Телеграфу" Елена . – Об этом ребенке услышали, но не знали точно, где он находится. Семья не хотела до последнего уезжать и в конце концов с парнем согласилась отправиться в дорогу только мама, а папа так и остался в Бахмуте. Из города Юра с ребятами помог им выбраться, но что они решили дальше, куда направятся, пока неизвестно.

На других видео, которыми поделилась Елена, еще одна миссия по спасению. Юрий с собратьями собирают по району людей, последней – женщину почтенного возраста. Она до сих пор жила в квартире на третьем этаже многоэтажки, которая явно неоднократно переносила удары россиян. Разбиты двери и окна, дыры и трещины в стенах, следы пожаров и разрушений от попадания снарядов. Всего в пикап к бойцам вместе с вещами удалось в тот раз поместить шесть жителей Бахмута, также вслед за военным автомобилем выехали еще три гражданских.

Такая опасная дорога из Бахмута, военные безумно рискуют ради спасения военных.

"Муж вместе с ребятами вывозит последних людей из Бахмута, потому что туда волонтерские эваки уже боятся ехать, — добавляет Елена. — " Прилететь" может в любой момент, позиции москалей фактически за 200 метров. Военные рискуют ежесекундно. Было, что 14 человек в пикапе за один раз везли, а в среднем где-то по 50 местных за день эвакуируют.

"Соседу разбили дом, а меня "авось" пронесет"

К спасению гражданских из населенных пунктов вокруг Бахмута присоединяются и волонтеры, в том числе Денис Христов. В частности, 8 апреля он эвакуировал людей из села Миньковка, расположенного в 20 километрах от города-крепости. На видео, посвященном этой поездке, слышны звуки взрывов и видны последствия обстрелов – большинство домов в этом населенном пункте уже разрушены. Выбраться в более безопасный регион на этот раз согласились две женщины. Однако одна была готова к поездке, потому что о ней позаботился родной брат, известив волонтера, а вторую – бабу Машу – Денис был вынужден уговаривать.

Даже под постоянными обстрелами люди еще остаются и размышляют, уезжать или нет.

Так же с длительными переговорами проходила эвакуация несколькими днями ранее из соседнего села Орехово-Василевка. Здесь волонтер целенаправленно посетил местного жителя Виктора, также получив о нем информацию от брата. Сначала мужчина наотрез отказался с аргументацией: "Это моя земля, у меня родители здесь похоронены, а через неделю Пасха!" Но сомнения вызвать у него помог друг Коля, который пожаловался, как его накануне во время обстрела привалило землей. В конце концов мужчины загрузились в автомобиль.

"Это моя земля. Родители здесь похоронены", — таковы аргументы у тех, кто медлит с эвакуацией.

Еще одну семейную пару, за которой Денис вынужден был возвращаться, не получилось убедить покинуть дом для сохранения собственной жизни. 84-летний мужчина как отрезал: "Не поеду, уже все!" Впоследствии волонтер на своей странице в Instagram эмоционально прокомментировал ситуацию с эвакуацией людей из Донбасса.

"И еще о Бахмуте. 31 марта я выехал на эвакуацию, у меня была заявка с улицы Молодежной – дедушка с бабушкой, и несколько адресов рядом, – отметил Денис. – Если вы помните, тогда был очень сильный снегопад и я не смог заехать в город. Это я к чему. В течение года волонтеры бесплатно вывозили людей. Можно было за этот год дом свой просто по кирпичикам вывезти спокойно. Но это наше "авось", соседу разбили дом, а меня "авось" пронесет. И это "авось" доводит до эвакуации в таких условиях (здесь в подтверждение слов волонтер добавил кадры, как гражданских сажают в бронетранспортер, что вывезти в безопасное место – авт.). Благодаря таким ребятам, как разведка 93-й бригады "Холодный Яр", которые после недели ожидания все же нашли возможность заехать и унести этих людей".

Денис Христов напомнил, что волонтеры предлагали местным выезд еще до того, как Бахмут не был так опасен.

Вдобавок волонтер рассказал, что сейчас наемники из ППК "Вагнер", контролирующие часть Бахмута, удивляются его разрушениям. При этом именно это формирование вместе с российской армией сделало все, чтобы сравнять город с землей.

"Стасик фактически спас всю свою семью"

К середине апреля в Бахмуте остается не более двух тысяч гражданских, хотя это уже фактически не город, а линия обороны. Так говорит об этой горячей точке боец ​​ВСУ Петр Волощук ("Стоун"). На его счету не одна спасенная жизнь. Наиболее известную операцию военный вместе с побратимами осуществил в последние дни 2022-го года. Ее героями стала семейная пара с двумя сыновьями: 13-летним Алексеем и 7-летним Стасиком, а также домашним любимцем – котом Маркизом. Именно младшему члену семья обязан сохранением жизней, он первым познакомился с Петром.

"Уезжать первым захотел Стас, потом согласился отец, а мама была против до последнего, в конце концов под обстрелами мы их вывезли, – вспоминает в разговоре с "Телеграфом" Петр. – Но на том общение с этими людьми не закончилось, а продолжается до сих пор. Была помощь ребятам со школой, реабилитацией, а для Стасика я стал крестным. С жильем также закрыт вопрос: сейчас семья живет в Черновцах, но впоследствии переберется в Днепр, где для них приобретена квартира. Это стало возможным благодаря тому, что история стала знаковой, разошлась по всему миру".

Случайное знакомство с военным помогло Стасику спасти себя и свою семью.

Петр добавляет, что и в этом случае, и в других, эвакуации предшествовали долгие и обстоятельные разговоры, ведь осознавая опасность от пребывания в эпицентре боевых действий, люди переживают, а где и как им жить дальше.

"Люди не хотят уезжать в никуда, потому что до них сарафанное радио доносило плохой опыт земляков, – отмечает военный. – Еще в начале полномасштабной войны людей вывозили в Днепр, Харьков, города Западной Украины, где им давали приют где-то в детсадах, спортзалах и т.д. Но впоследствии нужно было выезжать оттуда и снимать жилье, поэтому люди возвращались, и при этом их собственные дома или квартиры за ​​время отсутствия могло быть если не разрушены, так и разграблены. Добавьте к этому такой аспект: не всегда те или иные организации хотят принимать мужчин, а сосредотачиваются только на помощи женщин с детьми. И это тоже заставляет многих оставаться в городах рядом с фронтом или там, где непосредственно ведутся бои".

Бахмут уже не город, а линия обороны.

Также Петр подчеркивает, что с учетом всех факторов только упорство и индивидуальный подход помогает доводить дело спасения гражданских до конца. А еще поддержка после эвакуации. За последние дни, по его словам, вывозить людей удавалось только из Константиновки и Часового Яра, потому что ситуация в Бахмуте очень стремительно меняется и выбраться из города почти невозможно.

"В Часовом Яру, в частности, обходили подвалы, где скрываются люди, проверяли, нет ли детей до 18 лет, хотя будто всех уже эвакуировали, — уточняет Петр. — То есть работа по спасению детей ведется постоянно. А в истории со Стасиком… фактически он спас всю свою семью, если бы он не подошел ко мне, не повел показывать свою квартиру, мы с ним не раззнакомились, то они бы там и остались. Их дом, кстати, как и район уже не существует, там все уничтожен "под ноль ".

Как сообщал Телеграф, ранее вагнеровцы являлись основной силой росармии, которая продолжает попытки добиться полного захвата города-крепости. Наши военные прогнозируют, что без изменения тактики и отладки поставок "свежей силы" продержаться они могут еще пару месяцев.