Война — день 415: ВСУ ведут активную оборону и местами контратакуют на Донбассе

Оперативно о главном 14 апреля

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 415 дней. Бои на юге Украины и на Донбассе продолжаются. Очередные попытки оккупантов взять в кольцо Бахмут отражены, продвижений у российских войск на этом участке фронта нет. В районе Сватово продолжаются локальные бои. В районе Марьинки идут встречные тяжелые бои без успеха для оккупантов. Более того, в результате контратаки есть успехи у ВСУ, которые, по некоторым данным, заняли ранее оставленные позиции. Между тем из-за границы приходят позитивные для Украины новости: она вскоре получит новую мощную и нужную ей боевую технику.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 14 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Польша считает, что Украине необходимо предоставить гарантии безопасности на следующем саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Информация за 11 апреля доступна в строительстве: Война — день 412: оккупанты продвигаются в Бахмуте и готовятся к ракетному удару

С данными за 12 апреля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 413: оккупанты давят на востоке и окапываются на юге

О том, что происходило 13 апреля, читайте в материале: Война — день 414: россияне безуспешно штурмуют Марьинку, несут потери в Бахмуте