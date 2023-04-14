Погода на Пасху: перестанет ли дождь на выходные

Местами ночная температура достигнет +10 градусов

В Украине установилась дождливая и прохладная погода, однако синоптики обещают, что в выходные, особенно на Пасху, максимальное количество осадков будет только на западе страны.

По прогнозам Gismeteo, на Пасху будем святить пояса в теплых вещах, потому что на выходных будет ветрено на всей территории страны.

Погода во Львове 15-16 апреля

На Галичине будут осадки в виде дождя в субботу, 15 апреля, а в воскресенье установится переменная облачность, однако дождя не прогнозируется. Днем воздух прогреется до +12…16 градусов, а ночью остынет до +5…10 °C. В субботу ожидается сильный ветер, максимальная скорость его достигнет 10 м/с, а в воскресенье ослабнет до 4-5 м/с. Поэтому в первый день выходных следует осторожно проходить мимо деревьев.

Погода в Киеве 15-16 апреля

В столице Украины синоптики обещают облачную погоду с осадками. С вечера субботы в городе начнется дождь, который продлится до утра воскресенья. Температура воздуха днем будет достигать +10…14 градусов, а ночью опустится до +7…9 °C. Сильный ветер прогнозируется в субботу, 15 апреля, максимальная скорость которого достигнет 11 м/с, а на Пасху ослабнет до 8 м/с. Лучше в церковь одеть что-нибудь теплое и не забыть зонтики, потому что святить корзины придется под дождем.

Погода в Харькове 15-16 апреля

На Слобожанщине в субботу и воскресенье небо затянется облаками. Дожди прогнозируются ночью 15 апреля. Зато на Пасху, 16 апреля, осадков не будет, хотя сохранится облачность. Днем температура в городе поднимется до +10…13 градусов. В ночные часы отметки термометров опустятся до +6…7 °C. Оба дня будет дуть свежий ветер, его скорость достигнет 9 м/с. Он будет ослабевать только ночью – до 4,5 м/с.

Погода в Донецке 15-16 апреля

На Донбассе в субботу ночью 15 апреля также пройдут мелкие дожди. На большой церковный праздник осадков не будет, но сохранится сплошная облачность. Там температура воздуха днем поднимется до +10…13°C. Ночью отметки термометров покажут +4…5 градуса. Ветер усилится до 11-12 м/с, и удержать зонтики в руках будет сложно. Для похода в церковь или обычного выхода из дома следует одеть теплые и устойчивые к влаге вещи.

Погода в Днепре 15-16 апреля

В городе на Днепре синоптики прогнозируют сухую, но облачную погоду местами, с прояснениями. Солнце в субботу временно выйдет из-за облаков по утру, но затем в течение дня небо затянется облаками. В воскресенье, на Пасху, солнце совсем не будет появляться, сохранится сильная облачность. Днем столбики термометров достигнут отметки +12 °C, а ночью будут падать до +7…8 градусов тепла. Ветер в течение двух дней предполагается сильным, максимальная скорость которого будет достигать 10 м/с.

Погода в Одессе 15-16 апреля

В южной Пальмире ожидается переменная облачность в оба дня, местами — с дождями. В субботу, 15 апреля, будет сухо, а в воскресенье ожидаются дневные осадки. Воздух днем прогреется до 12-13 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +9 °C. В субботу ожидается сильный ветер, 10 м/с, а на Пасху — умеренный, скорость которого составит 6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе синоптиков на третий месяц весны. Специалисты уверены, на смену мокрому апрелю придет сухой май.