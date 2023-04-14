Ни россии, ни Украине: Китай сделал заявление по оружию, в сети указали на важный момент

Китай не будет напрямую участвовать в войне в Украине

Китай на официальном уровне заявил, что не собирается продавать оружие ни одной из сторон войны в Украине. Кроме того, Пекин собирается более жестко регулировать экспорт товаров двойного гражданского и военного назначения.

Об этом заявил руководитель местного МИД Цинь Ган, пишет Associated Press.

О решении не вмешиваться в ход войны он заявил во время встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

"Об экспорте военной продукции Китай придерживается благоразумной и ответственной позиции", — уточнил он.

В то же время известный блогер Роман Шрайк обратил внимание на интересный факт. По его мнению, Китай все же собирался поставлять оружие россии, но хотел делать это максимально секретно, дабы не нарушить имидж "миротворца".

"Но разведка США перехватила донесение российской СВР о готовящейся сделке. И когда официальные лица США публично дали понять, что о таких переговорах им известно, сделка сорвалась", — выразил свое мнение Шрайк.