Оккупанты готовятся к обороне, не прекращая наступление: свежие карты боев в Украине

Наиболее активные бои продолжаются в Бахмуте и Марьинке

Российские оккупанты активно используют артиллерию в своих попытках прорваться на востоке Украины. Обстрелы не прекращаются и на юге.

По данным Института изучения войны, враг может готовиться к обороне на Купянском направлении. Наступление врага продолжается на востоке сразу на нескольких отрезках.

Генштаб сообщает, что враг продолжает наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Отбиты в сутки более 60 атак противника.

Карта боев в Украине

Восток Украины

На Купянском направлении враг миновал местность. По мнению аналитиков, это свидетельствует о подготовке к обороне. На Лиманском направлении противник наступал у Белогоровки и Дибровы — все у Кременной. По данным DeepState, оккупанты пытаются улучшить тактическое положение в Серебрянском лесничестве.

Карта боев в Луганской области

В Бахмуте продолжаются городские бои. Наступательные действия продолжаются и в окрестностях. Вблизи Хромового в 2 км западнее Бахмута русские войска вели безуспешные наступательные действия. Россияне заявляют о продвижении вагнеровцев в Бахмуте. Части вдв рф действуют на Бахмутском направлении, вероятно, у Яковлевки.

Продвижение врага в Бахмуте

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Северного и Марьинки. Последний населенный пункт – эпицентр боев на этом отрезке. По данным DeepState, в районе Угледара активизировалась российская артиллерия. При этом россияне заявили об ограниченных атаках на этом направлении, в том числе возле Угледара и Никольского. Украинский Генштаб и аналитики не подтверждали информацию, упомянув другие данные — об обстрелах.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

В Запорожском направлении враг получает на орехи от артиллерии. Продолжаются обстрелы как на Херсонщине, так и под Запорожьем. Враг продолжает рыть окопы.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Госдепе США уверены в возможности Украины провести контрнаступление. Украинцы должны все выиграть, или проиграть, — считает чиновник Дерек Хоган.