Вместо крылатых ракет - управляемые авиабомбы: рф изменила тактику ведения войны

От управляемых авиабомб чаще всего страдают прифронтовые территории

россия стала чаще использовать тактику ударов управляемыми авиабомбами, а активнее всего ее применяют на Юге и Севере Украины. При этом агрессор уже более месяца не наносит массированных ракетных ударов по нашей стране.

Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупанты выпускают такие ракеты над территорией, которая не входит в зону поражения ПВО Украины, а поэтому они часто достигают цели.

Гуменюк рассказала, что также рф использует противорадиолокационные ракеты при взлете своих истребителей, так как опасаются работы украинской ПВО.

Авиабомбы могут поражать объекты на расстоянии 50 – 70 километров, и именно по этой причине больше всего страдают прифронтовые и приграничные зоны, добавила спикер.

При этом Гуменюк не отрицает факта, что наши силы ПВО способны сбивать и эти снаряды, но на каждый из них реагировать было бы неуместным.

"Поэтому сейчас остается лучшей системой противодействия – это переход в укрытие и сохранение жизней путем эвакуации", – сказала она.

Управляемые авиабомбы не имеют высокой точности, но при этом они достаточно мощные, так как весят в районе полутонны.

Чаще всего оккупанты пытаются атаковать такими бомбами объекты, считающие потенциалом региона, а именно промышленные здания и сельскохозяйственных угодья.

Ранее "Телеграф" писал, что с 24 февраля враг выпустил по территории Украины около 4750 ракет, потратив на них колоссальную сумму.