Раненые, с контузией и потерянными конечностями: что известно об освобожденных из плена украинцах на Пасху

В общей сложности домой вернулись 130 военных

На Пасху состоялся большой обмен пленными. Украина вернула домой 130 своих военных.

О том, что известно об освобожденных из плена украинцах рассказали в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

Сообщается, что 92 из них — это военнослужащие Вооруженных Сил Украины, 20 терроборонцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, по два представителя Военно-морских сил и Государственной специальной службы транспорта. Все спасенные Защитники – рядовые и сержанты. Большинство освобожденных воинов защищали Украину на Бахмутском и Соледарском направлениях, а также на Запорожье, Херсонщине, Луганщине.

"48 из 130 освобожденных сегодня Защитников считались пропавшими без вести. Часть из спасенных имеют ранения, многочисленные контузии и потерянные конечности. Также освобождены из плена двое родных братьев, которые воевали в районе города Бахмут. Старшему из освобожденных Защитников уже исполнилось 58 лет, самому младшему – 21 год", — говорится в сообщении.

Отмечается, что только за прошлую неделю команде Координационного штаба удалось вызволить из неволи врага 230 наших воинов.

Напомним что днями ранее Украина вернула из плена рф 100 военных — среди них защитники "Азовстали", Мариуполя и Гостомеля. Среди освобожденных оказалась и известная защитница "Азовстали", сыгравшая свадьбу прямо в бункере.