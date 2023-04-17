Синоптики обещают резкие изменения: какой погоды ждать в ближайшие дни в Украине

Специалисты уверяют, что рабочая неделя начнется с солнечной погоды

В Украине царит облачная и ветреная погода, но синоптики обещают, что начало новой рабочей недели она резко изменится на солнечную на большей части страны.

По прогнозам сайта Sinoptik, максимальная дневная температура в большинстве регионов составит +15 градусов.

Погода во Львове 17-18 апреля

В городе погода ожидается пасмурной с осадками в виде сильных дневных дождей, в частности сегодня, 17 апреля. А во вторник дождь сменится переменной облачностью. Температура воздуха днем составит +11…12 градусов. Ночью столбики термометров покажут +5…9 °С. Ветер в понедельник ожидается восточным, максимальная скорость которого будет достигать 4,6 м/с, а на следующий день сменит свое направление на северо-восточное, 4,4 м/с.

Погода в Киеве 17-18 апреля

В столице Украины погода два дня будет облачной, однако синоптики уверены, что дождь не будет идти. Днем температура в городе будет достигать +12…13 градусов, а ночью падать до +7 °С. Легкий ветерок будет во вторник, 18 апреля, и его максимальная скорость будет достигать 2,7 м/с.

Погода в Харькове 17-18 апреля

На востоке Украины в понедельник и вторник умеренный ветерок разгонит тучи и солнце ненадолго прогреет землю. Температура воздуха днем составит +14…15 градусов. Ночью столбики термометров покажут +4…7 °С. Ветер восточный, максимальная скорость которого составит 6,1 м/с.

Погода в Донецке 17-18 апреля

На Донбассе ожидается относительно высокая температура днем, хотя и будет облачно. Синоптики не прогнозируют дождь в оба дня. Днем столбики термометров достигнут отметок +15 градусов, а ночью температура снизится до +3…5 °С. В понедельник максимальная скорость восточного ветра 17 апреля будет 7 м/с, а на следующий день снизится до 6 м/с.

Погода в Днепре 17-18 апреля

В понедельник, 17 апреля, в городе небо затянулось облаками утром, и пасмурная погода продержится до вечера. Во вторник в течение дня ожидается сплошная облачность, без осадков. Там максимальная температура воздуха будет днем +14…15 градусов. Ночью отметки термометров покажут +4…7 °С. Максимальная скорость умеренного восточного ветра составит 7,6 м/с.

Погода в Одессе 17-18 апреля

В южной Пальмире погода сегодня и завтра, 17-18 апреля, ожидается облачной и кое-где солнечной. В течение двух дней осадков не ожидается. Воздух днем прогреется до +11…13 °С, а ночью отметки термометров снизятся до +8 градусов. В понедельник в городе дует умеренный северо-восточный ветер, его скорость будет достигать 7,3 м/с. На следующий день, 18 апреля, прогнозируется слабый восточный ветер – до 4,4 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды от синоптиков на конец апреля. Они уверяют, что настоящих теплых дней следует ожидать только в мае.