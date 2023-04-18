Счастье длилось недолго: какой погоды ждать украинцам в середине недели

Ночью луна выглянет из-за облаков только в одном городе

Синоптики порадовали украинцев "теплым" прогнозом погоды на начало недели, но в ближайшие дни в большинство областей возвращается облачная и дождливая погода.

По прогнозам Gismeteo, в среду и четверг, 19-20 апреля, сохранится ветреная погода по всей территории страны.

Погода во Львове 19-20 апреля

На Галичине в течение двух дней ожидается очень облачная погода днем и ночью. Несущественные осадки следует ожидать в среду, 19 апреля, утром и днем. Синоптики прогнозируют, что в городе температура воздуха будет днем достигать 10…13 градусов тепла, а ночью остынет — до +7 ° C. В среду максимальная скорость ветра достигнет 6 м/с, а в четверг он усилится до свежих 8-9 м/с .

Погода в Киеве 19-20 апреля

В столице Украины будет очень облачно два дня, а во вторую половину четверга, 20 апреля, еще и с осадками. Днем воздух прогреется до 11...14 градусов тепла, а ночью остынет до +8...9 ° C. В среду днем предполагается свежий ветер, 8 м/с, а в четверг — 8-9 м/с.

Погода в Харькове 19-20 апреля

На Слобожанщине синоптики обещают облачную и дождливую погоду. В среду с вечера начнется дождь, который продлится до утра четверга. 20 апреля днем осадков не ожидается, однако вечер снова будет мокрым. Днем температура в городе будет держаться около +12…13 градусов. В ночное время отметки термометров не будут опускаться ниже +9…10 ° C. Сильный ветер предполагается в среду, 19 апреля, и достигнет скорости 10 м/с, а в четверг уменьшится до 8-9 м/с.

Погода в Донецке 19-20 апреля

На востоке Украины будет облачно и осадки в виде дождя. В среду утром и до конца суток будет лить дождь. В ночь на четверг он прекратится, однако возобновится утром 20 апреля и продлится до самого вечера. Днем столбики термометров застынут у отметок +11 ° C, а ночью опустятся 8…9 градусов тепла. Максимальная скорость ветра 19-20 апреля составит 10 м/с. Следует обходить сухие деревья, чтобы обломанные ветви не травмировали вас.

Погода в Днепре 19-20 апреля

В городе на Днепре дождь прогнозируется в среду, 19 апреля, который начнется днем и продлится до утра четверга. Днем 20 апреля он начнется снова и усилится к вечеру. Температура воздуха днем поднимется до +12…14 ° C. Ночью отметки термометров покажут 9-10 градусов тепла. Скорость ветра в два дня будет колебаться от умеренного до свежего — 7-9 м/с.

Погода в Одессе 19-20 апреля

В южной Пальмире будет дождить. В среду осадки начнутся с обеда, продолжатся вечер и ночь на четверг. Утром 20 апреля будет сухо, однако днем осадки возобновятся и усилятся к вечеру. Воздух днем прогреется до 13 градусов тепла, а ночью охладится до +10…11 ° C. Ветер 19-20 апреля будет колебаться от умеренного до свежего, 5-8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе синоптиков на май. Специалисты уверены – на смену холодному и мокрому апрелю придет теплый и сухой май.