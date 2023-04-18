"Кто-то глубоко ошибается": Данилов высказался по поводу контрнаступления ВСУ и "документов Пентагона"

Данные о контрнаступлении — конфиденциальные

Украинское контрнаступление может начаться уже 30 апреля — говорится в "слитых" документах Пентагона. Якобы к этой дате наращивалась военная мощь Вооруженных сил.

Однако секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии Associated Press отметил, что контрнаступление начнется только по готовности Украины. Достижение соответствующего уровня военной готовности – вопрос времени.

В этом Украине помогают союзники, комментирует Данилов, предоставляя тяжелую бронетехнику и боеприпасы. Одновременно с этим не все выполняют обязательства, сказал он без уточнения.

"Никто не станет неподготовленным", — утверждает Данилов. Что касается утечки данных разведки США, секретарь СНБО не видит в этом серьезной угрозы, ведь Украина не распространяет конфиденциальные данные.

"Если кто-то думает, что мы кому-то отчитываемся, то он глубоко ошибается", — цитирует АР Данилова. Отмечается, что темпы и направления разрешаются на закрытых встречах с президентом Украины. Подготовка продолжается ежедневно.

Ранее в документах истекали данные об окончании снарядов для некоторых видов вооружений Украины. Данилов не комментировал запас боеприпасов Украины. В Госдепе США уверены в способности Украины провести удачное контрнаступление.