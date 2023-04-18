Макрон хочет "помирить" Украину и россию: что он планирует предложить Китаю

У французского лидера появился свой "план"

Президент Франции Эммануэль Макрон готов обратиться к Китаю и представить план, который поможет привести к переговорам Украины и россии. Сам же французский лидер ранее заявлял, что готов стать ключевым переговорщиком.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на информацию людей знакомых с планом французского лидера. Согласно данному плану, переговоры должны начаться летом текущего года. В нем оговариваются долгосрочные гарантии безопасности Киеву.

Макрон поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонне работать с главным дипломатом Китая Ваном И. Они должны создать структуру, что может быть использована в качестве основы для предстоящих переговоров между Украиной и россией.

Планы Бонна переговорить с Ваном подтвердили в офисе французского президента, но комментировать подробности отказались. Союзники Франции были проинформированы о любой французской инициативе.

В материале отмечается, что предстоящие переговоры будут зависеть от ряда условий. В том числе, повлияет на это и весеннее наступление ВСУ. По мнению источников, успех на поле боя поставит Киев в позицию силы во время переговоров.

В свою очередь в МИД Китая заявили изданию, что не знает источник информации и "проверить ее подлинность трудно", а потому в министерстве решили воздержаться от комментариев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Эммануэль Макрон считает, что Китай из-за своих тесных отношений с россией мог бы сыграть "важную роль" в войне в Украине.