У природы нет плохой погоды: чего ждать украинцам в ближайшие дни

Сухую погоду ожидает только один город

К середине недели в Украине установилась мокрая и ветреная погода, и в ближайшие дни серьезных изменений не произойдет. И хотя синоптики прогнозируют, что ветров будет меньше – дожди будут продолжаться по всей территории страны.

По прогнозам ресурса Sinoptik, во всех регионах страны ночная температура не будет опускаться ниже +7 градусов.

Погода во Львове на 20-21 апреля

На Галичине переменная облачность в оба дня. Мелкий дождь следует ожидать только в четверг, 20 апреля, ночью. Температура воздуха днем будет достигать +14 градусов, а ночью опустится до +7 ° C. м/с.

Погода в Киеве на 20-21 апреля

В столице Украины синоптики прогнозируют облачную погоду и осадки в четверг. На следующий день, 21 апреля, дождя не ожидается и местами будет выглядывать солнце. Днем воздух прогреется до 11...12 градусов тепла, а ночью остынет до +8...9 ° C. 3,5 м/с.

Погода в Харькове на 20-21 апреля

На востоке Украины погода предполагается очень пасмурной и дождливой. В четверг, 20 апреля, вечером начнется дождь. Осадки продлятся полтора суток и их интенсивность будет уменьшаться к вечеру пятницы. Днем температура в городе поднимется до +11...12 градусов. В ночное время отметки термометров опустятся до +8…9 ° C. В четверг ветер ожидается восточный, он достигнет 6 м/с, в пятницу, 21 апреля, сменится северным, его максимальная скорость составит 6,4 м/с.

Погода в Донецке на 20-21 апреля

На Донбассе также пройдут дожди, их максимальное количество следует ожидать в четверг, 20 апреля. На следующий день прогнозируются осадки в виде мелкого дождя, который начнется утром и продержится до позднего вечера. Там температура воздуха днем поднимется до +10...12 ° C. Ночью отметки термометров покажут +7 градусов. Ветер в четверг ожидается восточный, максимальная скорость которого составит 4 м/с, а в пятницу сменится на северо-западный, до 3,1 м/с.

Погода в Днепре на 20-21 апреля

В городе следует ожидать мокрую погоду в течение двух дней. 20 апреля, в четверг, дождь начнется с обеда и будет идти до вечера, а в пятницу — с утра и до позднего вечера. Днем столбики термометров достигнут отметок +11…13 ° C, а ночью будут падать до 9…10 градусов тепла. Ветер в четверг прогнозируется слабый северо-восточный, максимальная скорость которого составит 5,1 м/с, а в пятницу изменит свое направление на северное, 5,8 м/с.

Погода в Одессе на 20-21 апреля

В южной Пальмире в четверг, 20 апреля, дождь начнется утром и продержится до вечера, а 21 апреля осадки не обещают, однако сплошная облачность сохранится. Воздух днем прогреется до +12…13 градусов, а ночью столбики термометров достигнут +9…10 ° C. Ветер в четверг ожидается северный, 5,8 м/с, а в пятницу, 21 апреля, умеренный северный, скорость которого составит 6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде в мае. Специалисты уверены, что дожди будут к началу лета.