Южная Корея впервые может оказать военную помощь Украине: названо условие

Южная Корея может выйти за рамки гуманитарной и экономической помощи в одном случае

Президент Южной Корея Юн Сок Ель впервые за время полномасштабной войны в Украине заговорил о возможной военной поддержке нашей страны.

Так, Южная Корея может расширить свою поддержку Украине, выйдя за рамки гуманитарной и экономической помощи. Произойти это может в том случае, если Украина подвергнется крупномасштабному гражданскому нападению. Об этом пишет Reuters.

Накануне государственного визита в США Юн Сок Ель заявил о том, что его правительство изучает способы защиты и восстановления нашей страны, так же как Южная Корея получала международную помощь после войны 1950-53 годов.

"Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет смириться, например, крупномасштабное нападение на мирных жителей, резня или серьезное нарушение законов войны, нам будет трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке", — сказал Юн.

Также президент Южной Кореи добавил, что в отношении поддержки защиты и восстановления страны, на которую незаконно напали, не может быть никаких ограничений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Германия передала Украине ЗРК Patriot с ракетами и первые комплексы уже прибыли в нашу страну.