30 новых маршрутов: лоукостер Ryanair порадовал украинцев планами

Компания уже готовится к возвращению в Украину

Представитель популярного ирландского лоукостера Ryanair заявил, что копания готова вернуться в Украину как только там опять станет безопасно летать, чем опроверг утверждение Евроконтроля о том, что возобновления гражданского авиасообщения придется ждать до 2029 года.

Как сообщает Bloomberg, об этом рассказал исполнительный директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лири во время конференции New Economy Gateway Europe.

По его словам, лоукостер уже ждет открытия воздушного пространства и нанял около 60 пилотов и 80 бортпроводников, которые сейчас работают на базах в Польше.

Кроме того, О'Лири говорит, что компания в течение 12 месяцев после возвращения в Украину планирует запустить около 30 маршрутов и организовать несколько баз. При это отправить туда первые самолеты они готовы в течение двух недель.

Директор Ryanair считает, что авиация сыграет критическую роль в восстановлении Украины, поскольку убежден, что после ухода россиян основные наземные маршруты, включая дороги и мосты, будут разрушены.

О'Лири также напомнил, что его компания до вторжения россиян была второй крупнейшей компанией в Украине, а после возвращения может и вовсе стать первой.

Как сообщалось ранее, в "Украэрорухе" опровергли информацию о том, что открытия воздушного пространства в Украине придется ждать до 2029 года. По их словам, полеты в небе Украины станут возможны как только прекратятся боевые действия на территории страны.