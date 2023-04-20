Рассматриваем даже самый худший сценарий: Кличко оценил риски повторного наступления на Киев

Мер Киева Кличко считает, что враг может повторить попытку штурма столицы

Киев и дальше может оставаться целью российских оккупантов, в связи с чем в столице рассматривают разные сценарии вероятного повторного наступления врага.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил мер Киева Виталий Кличко.

По словам градоначальника, власти столицы не должны исключать даже самый худший сценарий развития событий.

"Киев был и остается целью агрессора. Киев – это сердце. Киев – это столица. И поэтому мы делаем все для того, чтобы предусмотреть разные сценарии, даже самый худший сценарий, для того, чтобы, если кто сможет и захочет, сможет – это большой вопрос, захочет снова атаковать Киев, для того, чтобы ему дать по зубам, так можно на таком языке сказать", — отметил он.

При этом Кличко подчеркнул, что на данном этапе столица защищена гораздо лучше, чем даже месяц назад.

"Сейчас система контроля, система блокпостов, современное вооружение, и уже у нас Вооруженные силы гораздо крепче, чем год назад. Подготовлены, вооружены, а также разработана более подробная программа защиты Киева от агрессии", — уточнил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что помогло избежать массовой эвакуации людей из Киева.