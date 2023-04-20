Южная Корея ответила на угрозы медведева насчет поставок оружия Киеву

В нынешней поддержке Украины, которую оказывает Южная Корея, никаких изменений нет

В Южной Корее отреагировали на угрозы россии в случае оказания военной помощи Украине. До сих пор страна не выходила за рамки гуманитарной и экономической помощи, чтобы сохранять отношения с рф.

Об этом заявил высокопоставленный южнокорейский чиновник во время брифинга 20 апреля, пишет издание Yonhap.

"Мы не делаем этого (не поставляют оружие. — Ред.) потому, что одновременно с тем, что Южная Корея активно поддерживает международное сообщество ради защиты свободы граждан Украины, мы должны стабильным образом управлять отношениями с россией", — сказал чиновник.

Также он подчеркнул, что в нынешней поддержке Украины, которую оказывает Южная Корея, никаких изменений нет. Однако чиновник добавил, что во внутреннем законодательстве Кореи нет правового положения, запрещающего военную поддержку воюющей стране за пределами страны.

Высказывания президента Южной Кореи Юна Сок Ёля о возможных поставках вооружения Киеву, как отмечает чиновник, было "теоретическим и всеобъемлющим".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава Южной Кореи впервые с начала полномасштабной войны сделал заявление о возможности предоставления военной помощи Украине. Сделать страна готова это в этом случае, если Украина подвергнется крупномасштабному нападению на гражданское население.