В Украине резко изменится погода: где на выходных ждать непогоду

Теплую и почти солнечную погоду ожидают на западе Украины

В Украине царит ветреная и дождливая погода, однако синоптики прогнозируют, что к концу недели она серьезно изменится — осадков станет меньше, а ветер утихнет.

По прогнозам Gismeteo, только в одном городе дожди будут идти полтора суток.

Погода во Львове 21-23 апреля

В городе три дня подряд будет переменная облачность, а осадков не прогнозируется. Днем воздух прогреется до 14…16 градусов тепла, а ночью остынет до +7…8 °C. В пятницу ожидается сильный ветер, максимальная скорость его достигнет 9 м/с, а в субботу, 22 апреля, ослабнет до 3-4 м/с, но затем в воскресенье снова вырастет до 8 м/с.

Погода в Киеве 21-23 апреля

В столице Украины синоптики обещают переменную облачность, местами появляется солнце и будет прогревать землю. Осадки следует ожидать только в пятницу ночью. Температура воздуха днем будет достигать 16 градусов тепла, а ночью опустится до +9…11 °C. Сильный ветер прогнозируется в пятницу, 21 апреля, максимальная скорость которого достигнет 12 м/с, а на выходным ослабнет до 4-6 м/с.

Погода в Харькове 21-23 апреля

В Слобожанщине погода будет сплошной облачной, местами — с осадками. В пятницу ночью начнется дождь, который закончится к обеду, а к вечеру прогнозируется новая волна осадков, которые прекратятся утром субботы, 22 апреля. В воскресенье утром будет солнечно, но днем небо затянет облаками и ожидается небольшой дождь. Днем температура в городе поднимется до 10...16 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +8…9 °C. Три дня подряд ожидается свежий ветер, его скорость составит 8-9 м/с. Он будет ослабевать только ночью – до 4-6 м/с.

Погода в Донецке 21-23 апреля

На Донбассе задождит. В пятницу, 21 апреля, дождь начнется ночью и к утру завершится, но днем снова будет срываться и идти в течение следующего дня, 22 апреля. Осадки продлятся полтора суток. В воскресенье, 23 апреля, осадков меньше — только маленький дождик днем. Там температура воздуха днем поднимется до +12…14°C. Ночью отметки термометров покажут +8…9 градусов. К концу недели в дневное время ветер не будет утихать ниже 6-7 м/с.

Погода в Днепре 21-23 апреля

В городе на Днепре синоптики прогнозируют облачную погоду, местами с осадками. В пятницу в городе продержится сплошная облачность. Дождь следует ожидать только на следующий день, он начнется ночью и продержится до обеда, а вечером должен закончиться. В воскресенье, 23 апреля, сохранится облачность. Днем столбики термометров достигнут отметок +11…14 °C, а ночью будут падать до 8…9 градусов тепла. Ветер в течение пятницы предполагается слабым, максимальная скорость которого будет достигать 5 м/с, а в выходные сменится на свежий — 8 м/с.

Погода в Одессе 21-23 апреля

В южной Пальмире солнце и дождь будут постоянно сменять друг друга. Погода в пятницу прогнозируется мокрой – ночной дождь хоть и закончится утром, но начнется днем и продолжиться до вечера. 22 апреля утро будет солнечным, но на смену относительно ясной погоде придет дождь, который с обеда затянется до конца суток. В воскресенье осадков уже не будет, местами солнце будет выглядывать из-за облаков. Воздух днем прогреется до 12...15 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +9...10 °C. В пятницу и субботу, 21-22 апреля, ожидается сильный ветер, 10-12 м/с, а в воскресенье — лёгкий, скорость которого составит 2-3 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе синоптиков на третий месяц весны. Специалисты уверены, что на смену мокрому апрелю придет сухой май.