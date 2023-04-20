Документы Пентагона и контрнаступление ВСУ: известный генерал указал на важный момент

"Слив данных" Пентагона вряд ли отразится на действиях ВСУ

Слив "данных Пентагона" не должен повлиять на контрнаступление ВСУ, а часть опубликованной информации не соответствует действительности.

Как заявил генерал-лейтенант Михаил Забродский в интервью LB.ua, по сей день ни одно из причастных к реализации контрнаступления ВСУ лиц никак не отреагировало на "слив данных", что является признаком профессионализма.

"Ни одного комментария из круга лиц, действительно принимающих решения, причастных к реализации соответствующего плана, мы не услышали и, наверное, не услышим вплоть до момента начала его реализации. И это совершенно правильно и профессионально", — сказал он.

Забродский обратил внимание на тот факт, что ГУР МОУ не подтвердили правдивость "слитой информации".

"Любая информация о возможных действиях ВСУ, конкретном военном формировании, группировке войск, как правило, всегда вредит. Но ГУР МОУ заявило, что часть данных не соответствует действительности, так что нужно разобраться сначала, кто и зачем это сделал", — добавил генерал-лейтенант.

Он отметил, что такого рода "сливы" и предположения экспертов создают определенный информационный шум, который лишь мешает противнику разобраться, где правда, а где ложь.

"Позиция эксперта всегда очень благодарна, он обычно не несет никакой ответственности за обнародование… В целом, я хотел бы положительно оценить стратегические действия военно-политического руководства Украины. Понимаю все действия президента и его команды и считаю их правильными. И стратегическое планирование, и системные усилия по материальному обеспечению сил обороны", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал о том, как может измениться ход войны после контрнаступления ВСУ.