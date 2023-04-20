Массированные удары по Украине: россияне решили изменить тактику

Россияне теперь будут действовать по другому плану

Российские оккупанты меняют тактику массированных ракетных ударов по украинским городам. Сейчас они взяли условный перерыв и пытаются накопить силы, однако уже для других задач.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, сейчас враг ведет себя "тише", нежели зимой, если говорить о нанесении ракетных ударов. Первый этап, в воде которого захватчики хотели уничтожить энергосистему нашей страны, с треском провалился. Совершая попытки лишить Украину электричества, россияне израсходовали значительную часть своих запасов.

"Израсходовав для себя критическую часть ракетного потенциала, враг не достиг желаемого результата. Да, сегодня тактика меняется и этот условный перерыв применяется для накопления только задачи будут другие — это в значительной степени не объекты энергетической инфраструктуры, а, например, все, что касается логистики, подготовки военных целей в контексте попыток сорвать украинские наступательные действия", — сказал Юсов.

Подобные попытки, как отмечает представитель ГУР МО, россияне предпринимали и раньше, еще на первом этапе полномасштабного вторжения.

"Если мы говорим о зимнем периоде, то заявлялись военные цели, но целями были именно мирные объекты, объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Сегодня тактика будет другой", — подчеркнул он.

Юсов считает, что враг уже не сможет восстановить тот потенциал по количеству и по качеству, который был им израсходован за время полномасштабного вторжения. Ему не удастся этого сделать, даже если он будет держать паузу до начала осени. А противник, в чем уверен Юсов, держать такую паузу не будет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце марта в Главном управлении разведки МО Украины заявляли, что массированных ракетных атак со стороны россии как раньше уже не будет. У противника остался небольшой запас ракет.