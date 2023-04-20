Россияне дважды обстреляли Черниговщину: есть погибший и раненые

Под удар попали пограничные села

Россия продолжает обстреливать мирные населенные пункты Украины. В этот раз под удар снова попали пограничные села на Черниговщине.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Восток".

По данным военных, первый обстрел проходил 20 апреля с 10:40 до 11:00 в районе населенного пункта Гремячка. Вероятное оружие для удара -120 миллиметровый миномет.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", — говорится в сообщении.

Второй удар атака пришлась на село Галагановка. Его обстреливали с 11 утра на протяжении 15 минут. К сожалению, есть жертвы и раненые среди мирных жителей.

"В результате обстрела ранены 3 местных жителя. Одна из них получила осколочные ранения головы. Женщина скончалась в больнице", — информируют военные.

Напомним, ранее мы писали, что на Николаевщине российский обстрел унес жизни двух подростков. Удар повредил жилые дома, учебное заведение и частное предприятие.

Также мы сообщали, что россияне зверски обстреляли Константиновку — много погибших. По информации пресс-службы Полиции Донецкой области, оккупанты накрыли накрыли ракетами С-300 и "Ураганами"