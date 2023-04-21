ПВО, а не истребители: Милли и Остин объяснили, что считают более важным для Украины

Самолеты не помогут защить небо и украинцев от российских ракет, считают в США

В США считают вопрос о передаче Украине истребителей F-16 политическим. В Пентагоне уверены, что сейчас ВСУ нужно больше мощных систем ПВО, чтобы защищаться от российских ракет.

Об этом во время брифинга заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марк Милли. Кроме того, аналогичного мнения придерживается и глава Пентагона Остин Ллойд, о чем он заявил в пятницу по результатам 11-го "Рамштайна".

США считают, что Украине необходимо думать в первую очередь о том, чтобы защитить воздушное пространство от атак армии россии. Сделать это можно только при наличии мощной системы ПВО. Именно на это вооружение и делают ставки союзники сегодня.

"Мы говорим о контроле над воздушным пространством. Каким образом осуществлять этот контроль? Для того чтобы предотвратить атаки россии сейчас мы делаем ставку на мощные системы ПВО. Обычно больше всего страдают оккупированные территории или недавно освобожденные. Мы понимаем, что очень много ракет продолжают выпускать именно там", — сказал Милли.

Также он отметил, что россия стала осторожнее использовать ракеты. Оккупанты осознают, что украинское ПВО стало работать намного эффективнее, поэтому поражать цели стало сложнее.

"Это самая важная милитарная задача сейчас. Мощные системы ПВО для того, чтобы украинцы контролировали воздушное пространство. Когда мы говорим об истребителях, то для этого необходимо мощное обучение для пилотов и сейчас если мы сравниваем сколько времени есть у нас — мы его используем оптимально и фокусируемся на ПВО", — подчеркнул он.

В свою очередь Ллойд Остин по итогам 11-й встречи в формате "Рамштайн" выразил аналогичное мнение. Он подчеркнул, что мощная система ПВО позволила Украине лишить россию преимущества в небе, передает "Укринформ".

"На сегодня мы все считаем, что Украина больше нуждается в наземных системах противовоздушной обороны. Именно это позволило им помешать российским ВВС создать существенное влияние в этой борьбе", — заметил глава Пентагона.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украину прибыли системы ПВО Patriot от Германии. Количество переданых систем ПВО с ракетами неизвестно, но они уже готовы выполнять задания по охране украинского неба. А позже стало известно, что Германия передала помимо "Патриотов" еще военную помощь.