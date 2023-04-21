Часть украинцев могут не платить долги за коммуналку: Кабмин принял постановление

Распространяется решение Кабмина не на всю Украину, а только на определенные территории

Кабинет министров Украины в пятницу, 21 апреля, принял постановление, которым запретил взымать коммунальные задолжности с ВПЛ. Для этого необходимо предоставить поставщику услуг необходимые документы.

Об этом во время заседания Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, речь идет только о той задолженности, которая накопилась у переселенцев с момента начала полномасштабного вторжения россии, передает "Экономическая правда".

Он отметил, что это вполне справедливое решение, которое будет действовать до конца военного положения в Украине.

"Одновременно одобряем проект закона о компенсации ущерба предприятиям, поставляющим электричество, газ, воду и тепло в прифронтовые или временно оккупированные территории. Вскоре мы освободим все наши земли, поэтому важно сейчас сохранить способность работы критической инфраструктуры в условиях военного времени", — написал Шмигаль.

В министерстве реинтеграции добавили, что запрет касается не всей Украины, а только территорий, где ведутся боевые действия или они находятся вов ременной оккупации россии. Чтобы с потребителя не требовали долг, он должен предоставить поставщику коммунальных услуг или управляющему многоквартирным домом документы, подтверждающие отсутствие в доме.

"Это прежде всего справка внутренне перемещенного лица, документ о временном убежище в иностранном государстве или документы по работе, по лечению, обучению, прохождению военной службы", — заявили в министерстве.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, на какую коммуналку начисляется субсидия. Максимальное количество киловатт, с оплатой которых поможет государство, жестко нормировано.