Льготы на коммуналку деньгами на руки: как украинцам их получить
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В ПФУ объяснили, как будут выплачивать средства
В Украине произошли некоторые изменения в процессе начисления субсидий. В частности, с 1 января этого года льготы на жилищно-коммунальные услуги предоставляются исключительно в наличной денежной форме.
Об этом сообщает CXID.Info.
Стоит отметить, что данное решение регламентируется соответствующим постановлением Кабмина №1041 "Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа Пенсионным фондом Украины".
В ПФУ объяснили, как будут выплачивать средства и что нужно делать, чтобы их получить.
Как получить льготы на оплату коммунальных услуг в денежном виде
Тем льготникам, которые до декабря 2022 года уже получали соответствующие льготы в наличной форме, а также тем, кто обратился за предоставлением выплаты начиная с декабря 2022 года, Пенсионный фонд перечислит средства на их счета, открытые в уполномоченных банках или для выплаты через отделение "Укрпочты". Это зависит от способа выплаты, выбранного получателем льготы.
Для пенсионеров, которые до декабря 2022 получали льготы в денежной безналичной форме, выплата будет осуществляться путем перечисления средств на их пенсионные счета в уполномоченных банках или через отделение "Укрпошти", где человек получает пенсию.
Гражданам, которые до декабря 2022 получали льготы в денежной безналичной форме и не являются пенсионерами, средства на выплату льгот перечисляются на их текущие счета, открытые Пенсионным фондом Украины в АО "Ощадбанк".
Об открытии такого счета в банке органы Пенсионного фонда Украины информируют льготника.
Чтобы получить денежные средства с такого счета, нужно лично обратиться в АО "Ощадбанк" для заключения договора банковского счета.
Если человек хочет получать средства на выплату льгот на счет, открытый в другом банке, или через отделение АО "Укрпошта", он должен обратиться с соответствующим заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда одним из способов:
- лично в любой сервисный центр главного управления Пенсионного фонда
- по почте;
- через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Напомним, ранее мы писали о том, какие доходы с мая будут влиять на размер субсидии.
Также мы сообщали о том, когда украинцам нужно подавать заявление на субсидию повторно.