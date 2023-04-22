Льготы на коммуналку деньгами на руки: как украинцам их получить

В ПФУ объяснили, как будут выплачивать средства

В Украине произошли некоторые изменения в процессе начисления субсидий. В частности, с 1 января этого года льготы на жилищно-коммунальные услуги предоставляются исключительно в наличной денежной форме.

Об этом сообщает CXID.Info.

Стоит отметить, что данное решение регламентируется соответствующим постановлением Кабмина №1041 "Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа Пенсионным фондом Украины".

В ПФУ объяснили, как будут выплачивать средства и что нужно делать, чтобы их получить.

Как получить льготы на оплату коммунальных услуг в денежном виде

Тем льготникам, которые до декабря 2022 года уже получали соответствующие льготы в наличной форме, а также тем, кто обратился за предоставлением выплаты начиная с декабря 2022 года, Пенсионный фонд перечислит средства на их счета, открытые в уполномоченных банках или для выплаты через отделение "Укрпочты". Это зависит от способа выплаты, выбранного получателем льготы.

Для пенсионеров, которые до декабря 2022 получали льготы в денежной безналичной форме, выплата будет осуществляться путем перечисления средств на их пенсионные счета в уполномоченных банках или через отделение "Укрпошти", где человек получает пенсию.

Гражданам, которые до декабря 2022 получали льготы в денежной безналичной форме и не являются пенсионерами, средства на выплату льгот перечисляются на их текущие счета, открытые Пенсионным фондом Украины в АО "Ощадбанк".

Об открытии такого счета в банке органы Пенсионного фонда Украины информируют льготника.

Чтобы получить денежные средства с такого счета, нужно лично обратиться в АО "Ощадбанк" для заключения договора банковского счета.

Если человек хочет получать средства на выплату льгот на счет, открытый в другом банке, или через отделение АО "Укрпошта", он должен обратиться с соответствующим заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда одним из способов:

лично в любой сервисный центр главного управления Пенсионного фонда

по почте;

через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, какие доходы с мая будут влиять на размер субсидии.

Также мы сообщали о том, когда украинцам нужно подавать заявление на субсидию повторно.