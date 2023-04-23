ВСУ уже на левом берегу Днепра в Херсонской области? Военные прокомментировали информацию

Сложная работа воинов ВСУ продолжается

Украинские военные не подтверждают, но ине опровергают информацию Института изучения войны (ISW) о возможном переходе ВСУ на левый берег Днепра в Херсонской области. Пока украинцев просят набраться терпения и ждать новостей.

Об этом спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона.

"Я хочу, чтобы все поняли, что очень сложная работа продолжается, когда нужно пересечь такое препятствие как Днепр. Когда линия фронта проходит по такой широкой мощной реке. Поэтому условия военной операции требуют информационной тишины до тех пор, когда не будет безопасно для наших военных. Поэтому здесь нужно набраться терпения", — сказала она.

Также Гуменюк подчеркнула, что враг может использовать информацию как оружие. Потому соблюдение тишины в эом случае крайне важно.

"Я уже говорила, что у этой войны есть признаки гибридной войны и здесь достаточно мощный информационный фронт. Все обязательно дождутся хороших новостей, но эти новости должны быть хорошими для как можно большего количества наших военных", — добавила она.

В то же время заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале отметила, что если смотреть на всю карту нашей страны сегодня, то ситуация неоднородна и именно так ее нужно воспринимать.

"Эпицентром остается Восток. Там враг продолжает наступательные действия по четырем направлениям одновременно — Марьинское, Авдеевское, Лиманское, Бахмутское. На большинстве из них благодаря нашим защитникам врагу не удается продвигаться вперед. В этих направлениях наши воины не только обороняются, но и активно действуют", — подчеркнула она.

Самой горячей точкой по-прежнему остается Бахмут. Там продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты атакуют, уничтожают дома и сооружения. На отдельных участках противник продвигается.

"Вместе с тем наши мужественные защитники Бахмута совершают как оборонительные действия, так и активные штурмовые. Враг несет неоправданно высокие потери. Ситуация напряженная, но контролируемая", — подытожила Маляр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у Зеленского заинтриговали заявлением о контрнаступлении ВСУ, сообщив, что это станет сюрпризом как для российских оккупантов, так и для самих украинцев.