Неужели пришла весна? В каких регионах Украины будет теплая и сухая погода в начале недели

Погода в начале недели, 24-25 апреля, предполагается теплой и солнечной

В последние дни апреля погода в Украине будет преимущественно солнечная, но местами пройдет дождь.

По прогнозам сайта Sinoptik, самая низкая дневная температура ожидается в одном городе.

Погода во Львове 24-25 апреля

На Галичине – переменная погода. В понедельник, 24 апреля, солнце будет греть целый день. Во вторник на смену солнечной погоде придет облачная и дождливая. Небольшой дождь начнется днем и будет идти до позднего вечера. Температура воздуха днем будет достигать +12...19 градусов, а ночью опустится до +6...8 ° C. до 3 м/с.

Погода в Киеве 24-25 апреля

В столице Украины синоптики прогнозируют солнечную погоду в течение двух дней, местами облачно. Пасмурная погода в понедельник, 24 апреля, продержится в Киеве весь день, а вечером небо прояснится, дождя не ожидается. Во вторник будет солнечно. Днем воздух прогреется до 17...18 градусов тепла, а ночью остынет до +8...9 ° C. Ветер в понедельник будет легкий южный, максимальная скорость его достигнет 2,6 м/с, а во вторник поднимется до 3,3 м/с .

Погода в Харькове 24-25 апреля

На Слобожанщине в понедельник в течение всего дня будет облачная погода, но осадков не предвещается. Во вторник, 25 апреля, ожидается переменная облачность и дождь. Небольшой дождь начнется днем и постепенно усилится к вечеру. Днем температура в городе поднимется до 17...18 градусов тепла. В ночное время отметки термометров опустятся до +5…9 ° C. В понедельник ветер ожидается юго-восточный, он достигнет 3,7 м/с, во вторник сменится восточным, его максимальная скорость составит 2,6 м/с.

Погода в Донецке 24-25 апреля

На востоке Украины пройдут небольшие дожди. В понедельник пасмурная погода будет держаться в течение дня и вечером начнется мелкий дождь. Осадки продлятся полтора суток и должны закончиться поздно вечером вторника, 25 апреля. В Донецке температура воздуха днем поднимется до +13...17 ° C. Ночью отметки термометров покажут 4...9 градусов тепла. Ветер в понедельник ожидается юго-восточный, максимальная скорость которого составит 2,9 м/с, а во вторник сменится на западный, до 2,7 м/с.

Погода в Днепре 24-25 апреля

В городе на Днепре в начале рабочей недели следует ожидать переменную облачную погоду, местами солнце будет временно выглядывать из-за облаков и прогревать землю. Днем столбики термометров достигнут отметок +16…17 ° C, а ночью упадут до 9 градусов тепла. Ветер в понедельник прогнозируется северо-восточный, максимальная скорость которого составит 2 м/с, а во вторник изменит свое направление на юго-западное, 2,2 м/с.

Погода в Одессе 24-25 апреля

В южной Пальмире в понедельник, 24 апреля, на небе не будет ни одного облака, а во вторник днем ожидается облачность, без осадков. Воздух днем прогреется до +13…15 градусов, а ночью столбики термометров достигнут +8…9 ° C. составит 5,4 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе синоптика Игоря Кибальчича, уверяющего, что в апреле ожидается непогода.