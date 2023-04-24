США предупредили Украину: у Байдена опасаются неудачи ВСУ в контрнаступлении - Politico

В США есть мнения, что если Киев откорректирует свои цели в войне, то "более скромную цель, возможно будет легче преподнести как победу"

Пока Украина готовится к грядущему контрнаступлению в США тихо готовятся к последствиям, которые могут наступить, если оно не удастся или принесет слишком мало плодов.

Об этом пишет Politico.

В материале указывается, что публично команда президента Джо Байдена предложила непоколебимую поддержку Украине, пообещав предоставить ей оружие и экономическую помощь "столько, сколько потребуется". Но если надвигающийся сезон боевых действий принесет ограниченные плоды, представители администрации выразили в частном порядке, что они боятся столкнуться с "двуглавым монстром ястребиного и голубиного конца спектра".

"Одна сторона скажет, что успехи Украины сработали бы, если бы администрация предоставила Киеву все, что она просила, а именно ракеты большей дальности, истребители и дополнительные средства ПВО. Другая сторона, опасаются представители администрации, будет утверждать, что недостатки Украины доказывают, что она не может полностью вытеснить россию со своей территории", — пишут журналисты.

И хотя чиновники из администрации президента США подчеркивают, что делают все возможное, чтобы весеннее наступление увенчалось успехом, по словам некоторых источников, официальные лица скептически относятся к некоторым "слишком амбициозным целям". В частности, речь идет о возможности Украины перерезать сухопутный коридор в Крым.

"В Пентагоне все еще есть надежда, что после наступления ВСУ Украина сможет мешать российским путям снабжения на полуостров, даже если полная победа над недавно усиленными российскими войсками на юге окажется слишком сложной", — пишет издание.

Кроме того, контрнаступление, которое не оправдает ожиданий, также заставит союзников в зарубежных столицах задаться вопросом, сколько еще они могут сэкономить, если победа Киева будет казаться все более и более отдаленной.

"Европейская общественная поддержка может со временем ослабнуть, поскольку европейские энергетические и экономические затраты остаются высокими", — сказала Клементина Старлинг, директор и научный сотрудник аналитического центра Атлантического совета в Вашингтоне.

В США есть мнения, что если Киев откорректирует свои цели в войне, то "более скромную цель, возможно будет легче преподнести как победу".

Журналисты подчеркивают, что "за четырнадцать месяцев войны украинцы понесли ошеломляющие потери — около 100 000 человек убитыми, а многие из их лучших солдат либо отошли на второй план, либо были истощены. Войска также израсходовали историческое количество боеприпасов и вооружений, и даже колоссальные поставки Запада не могут соответствовать настоятельным запросам Зеленского. Официальные лица США также проинформировали Украину об опасностях чрезмерного расширения ее амбиций и чрезмерного распыления ее войск — то же самое предупредил Байден тогдашнему президенту Афганистана Ашрафу Гани, когда талибы пронеслись по стране во время вывода американских войск в 2021 году. Но шансы на то, что Украина отступит от своих самых высоких устремлений, мягко говоря, маловероятны".

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