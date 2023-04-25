Нагреемся, но намокнем: какую погоду в Украине ждать в середине недели

Снова "небесная канцелярия" решила внести новые коррективы в погоду

Природа порадовала украинцев теплым и сухим началом рабочей недели, но синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни к нам придет настоящая непогода с ветром, дождем и грозой.

По прогнозам Укргидрометцентра, 26-27 апреля сильный ветер ожидается почти во всех регионах Украины.

Погода во Львове на 26-27 апреля

На Галичине ожидается переменная облачность, местами с осадками. В среду, 26 апреля, дождь начнется утром и продержится ночью. На следующий день осадков не ожидается, но облачность сохранится. В городе температура воздуха будет днем достигать 8…12 градусов тепла, а ночью остынет — до +3…7 ° C. В оба дня будет дуть северо-западный ветер и его скорость будет достигать 5-10 м/с.

Погода в Киеве на 26-27 апреля

В столице Украины будет дождливая погода в оба дня, местами с прояснениями. В среду днем будет идти дождь. Осадки продлятся полтора суток и должны закончиться ночью четверга, 27 апреля. Днем воздух прогреется до 10…17 градусов тепла, а ночью остынет до +5…10 ° C. В среду днем предполагается сильный южный ветер, 8 м/с, а в четверг сменит направление на северо-западное — 10 м/с.

Погода в Харькове на 26-27 апреля

На Слобожанщине синоптики обещают облачную и дождливую погоду с грозами. В среду, 26 апреля, синоптики обещают переменную облачность, без осадков, а в четверг днем будет идти дождь с грозой. Днем температура в городе будет держаться около +18…20 градусов. В ночное время отметки термометров не будут опускаться ниже +7…9 ° C. Сильный юго-восточный ветер предполагается в среду днем, 26 апреля, и он достигнет скорости 10 м/с, а в четверг сменит направление на южное и уменьшится до 8 м. /с. Ветер будет утихать только ночью — 3-5 м/с.

Погода в Донецке на 26-27 апреля.

На востоке Украины ожидается переменная облачность и осадки с грозой. В среду прогнозируется небольшая облачность, но без осадков. На следующий день ночью начнется дождь, который усилится до обеда и принесет с собой грозу. Днем столбики термометров застынут у отметок +18…20 ° C, а ночью опустятся 6…11 градусов тепла. Максимальная скорость южного ветра 26 апреля составит 10 м/с. 27 апреля ожидается юго-западный — 8 м/с.

Погода в Днепре на 26-27 апреля.

В городе на Днепре облачно с прояснениями, местами — дождь. В среду, 26 апреля, еще будет сухая погода, но немного облачная — солнце будет иногда выглядывать из-за облаков. А осадки с грозой прогнозируются в четверг, 27 апреля, которые начнутся ночью и продлятся до позднего вечера. Температура воздуха днем поднимется до +18…20 ° C. Ночью отметки термометров покажут 9…7 градусов тепла. Скорость ветра в два дня будет колебаться от слабого до сильного —5-12 м/с.

Погода в Одессе на 26-27 апреля.

В южной Пальмире дождь продлится почти двое суток, иногда с перерывом на "сон". В среду осадки начнутся ночью, усилятся в обед и не ослабнут до конца вечера. Ночь четверга будет сухой, а вот утром снова задождит и осадки будут продолжаться до позднего вечера. Воздух днем прогреется до 14…16 градусов тепла, а ночью остынет до +7…9 ° C. Ветер юго-западный в среду, 26 апреля, будет колебаться от умеренного до сильного, 5-10 м/с, а на следующий день, 27 апреля, усилится до сильных 12 м/с.

Погода в Украине 26 апреля

Погода в Украине 27 апреля

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе синоптика Игоря Кибальчича, уверяющего, что в конце апреля ожидается неблагоприятная погода.