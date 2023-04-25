Хотят наказывать как террористов и насильников: адвокат проанализировал скандальный законопроект о фейках

Что не так с новой инициативой нардепов?

За считанные дни после публикации на сайте Верховной Рады, законопроект №9223 успел снискать славу скандального. Дело в том, что его авторы — нардепы от партии "Слуга народа" — предложили наказывать штрафами, исправительными работами или лишением свободы до 7 лет с конфискацией имущества граждан, использующих фейковые аккаунты или ботов для распространения ложной информации в соцсетях для повышения градуса социального напряжения или влияния на принятие решений и совершение действий госчиновниками.

По словам адвоката АО "Лещенко, Дорошенко и партнеры" Ульяны Красовской, за тяжестью наказания действия, предусмотренные положениями данного законопроекта, стоят на уровне с такими преступлениями как контрабанда, торговля людьми, изнасилование, террористический акт, разглашение государственной тайны, производство и сбыт оружия массового уничтожения и др.

При этом проект закона имеет существенные недоработки даже в чисто юридической плоскости. В частности:

не дает четких ответов на ряд важных вопросов, влияющих на квалификацию деяния как уголовно наказуемого;

не конкретизирует механизм и не признает субъект, который будет уполномочен определять информацию как ложную;

не отвечает на вопрос, будет ли выдержано, в том числе следователями СБУ, разграничение между признанием информации ложной и гарантированным Конституцией правом личности на свободу мысли, свободное выражение своих взглядов и убеждений путем свободного сбора, хранения, использования и распространения информации по своему выбору;

не определяет количество учетных записей (например — личной и рабочей), использование которых одним пользователем может вызвать наступление уголовной ответственности;

не отвечает на вопрос, что именно следует расценивать как вмешательство в деятельность физических и юридических лиц, и может ли общественная активность расцениваться как вмешательство в эту деятельность;

не дает определения понятию "социальное напряжение", повышение уровня которого является обязательной составляющей для квалификации деяния по ст. 114-3 УК Украины;

не отвечает на вопрос, будет ли расценено как преступление использование нескольких аккаунтов для систематического направления индивидуальных или коллективных письменных обращений в органы государственной власти, местного самоуправления, должностным или физическим лицам по поводу непредоставления жилья лицам, пострадавшим от действий страны-агрессора, гражданам, нуждающимся в социальной защите, поскольку такие действия способствуют повышению уровня социального напряжения;

не объясняет, будет ли считаться уголовно наказуемым использование членами ОО учетных записей других участников этих организаций с их согласия для вмешательства в деятельность физических и юридических лиц, с целью освещения проблем организации относительно причиненного ей вреда незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти или органов местного самоуправления.

Правозащитница отмечает, что такая несовершенная формулировка статьи закона об уголовной ответственности достаточно "интересна" и может свидетельствовать в целом об упадке развития гражданского общества, которое было двигателем двух последних революций в Украине.

"Уровень социальной напряженности определяется состоянием неудовлетворения граждан уровнем обеспечения их потребностей и интересов, формируемого в ходе их взаимодействия с последствиями решений власти и сопоставления ожиданий с реальностью. Проект закона не определяет нижний порог уровня социального напряжения, содействие повышению которого может расцениваться как незаконные действия. Возникает вопрос, а могут ли расцениваться эти нововведения как инструменты сдерживания граждан в своем поведении относительно неудовлетворения социально-экономическими и социально-политическими процессами в стране? Сохраняя оптимизм и с учетом того, что Украина является правовым государством, хочется добавить, что не все так однозначно с данным законопроектом", — подытожила адвокат Ульяна Красовская.

Больше подробностей читайте в материале "Телеграфа": Хотят "как на россии"? Почему нардепам вдруг приспичило наказывать за критику власти в соцсетях.