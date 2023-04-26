Намокнем и замерзнем: известная синоптикиня дала прогноз погоды на конец апреля

К концу месяца природа одарит украинцев осадками и ветром

На Украину надвигается мощный циклон с Запада, который принесет серьезное ухудшение погоды – похолодание и дожди с грозами.

Об этом на своей странице в Telegram сообщает известная синоптик Наталья Диденко.

В то же время, по данным Укргидрометцентра, в некоторых регионах температура воздуха днем составит +21 градус.

Так, в среду, 26 апреля, прохладная и дождливая погода ожидается на западе Украины. Там днем показатели термометров будут держаться в районе +8…13 градусов, а ночью будут падать до +3…7 ° C. Ветер — северо-западный, его скорость достигнет сильных 12 м/с.

На севере страны (кроме Черниговской, Сумской) и на юге (Одещина) синоптики прогнозируют сильные дожди с грозами. Температура воздуха днем в этих регионах будет колебаться от 10…16 градусов тепла. Ночью будет падать до +6…9 ° C. Ветер южный — 12 м/с.

В остальных областях Украины предусматриваются теплые и солнечные дни, местами с малыми осадками. Температура днем составит +16…20 ° C, а ночью столбики термометров будут падать до 7…10 градусов тепла. Максимальная скорость южного ветра составит 12 м/с.

Такая погода продлится и в четверг, 27 апреля. В этот день на большей территории страны будет продолжаться похолодание и осадки, кроме запада. Там синоптики обещают переменную облачность и местами из-за туч будет выглядывать солнце. Температура воздуха днем будет +10…13 градусов, а ночью упадет до +1…5 ° C. Ветер северо-западный, его максимальная скорость составит 12 м/с.

В большинстве регионов севера и юга Украины будет дождливая погода. Показатели термометров днем достигнут отметки 9…18 градусов тепла, а ночью опустятся до +4…11 ° C. Там также будет дуть северо-западный ветер, 12 м/с.

Осадки с грозами ожидаются на востоке Украины. Там хоть и дождь, но днем прогнозируется достаточно высокая для апреля температура – 17…20 градусов тепла. Ветер сменит свое направление на восточное, 10 м/с.

Погода в пятницу, 28 апреля, в большинстве областей сменится на сухую и теплую.

Почти во всех городах на западе, севере и юге Украины установится переменная облачность, местами будет выглядывать солнце. На западе воздух днем прогреется до +12…17 градусов, а ночью будет прохладно — 0…+2 ° C. На севере и юге температура воздуха днем будет достигать +12…16 градусов. Ночью столбики термометров будут падать до +1…11 ° C. Ветер северо-западный, его максимальная скорость – 12 м/с.

На востоке страны и Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине, Запорожье и Херсонщине в пятницу синоптики прогнозируют очень облачную, дождливую погоду с грозами. Там столбики термометров поднимутся до 11…19 градусов тепла, а ночью упадут до +7…11 ° C. Ветер юго-восточный, 10 м/с.

28 апреля

В то же время Укргидрометцентр предупреждает о снеголавинных и гидрологических природных опасностях.

26 апреля в связи с ожидаемыми осадками в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В то же время в Черкасской области на Кременчугском водохранилище в результате пропуска весеннего половодья будет держаться затопление пойменных участков — ІІІ уровень опасности.

В результате пропуска весеннего половодья через Днепровское водохранилище будет держаться затопление пойменных территорий и пониженных участков в ряде населенных пунктов на Кременчугском, Каменском, Днепровском и Каховском водохранилищах в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях — ІІ уровень опасности.

Также будет держаться затопление пойменных территорий в Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области – I уровень опасности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какая погода будет в мае в Украине. Специалисты уверяют, что теплых весенних дней в следующем месяце будет очень мало.