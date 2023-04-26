Кулеба: Украина готова обсуждать любые предложения по миру, кроме двух вариантов

В МИД дали ответ на постоянные призывы к переговорам с россией

В МИД Украины ответили на постоянные призывы различных стран, в частности Бразилии, к прекращению войны и началу мирных переговоров с россией. Там заявили, что готовы в переговорам, однако такая инициатива должна соответствовать двум требованиям.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ на вопрос журналистки CNN.

"Первое, там не должно быть условий, что Украина поступается какими-то своими территориями в пользу россии в обмен на окончание войны, поскольку это никогда не срабатывало прежде и не будет срабатывать в будущем. И второе – конфликт не должен стать "замороженным", – сказал Кулеба.

Он отметил, что любой мирный план, который не подразумевает таких шагов, Украина готова обсуждать,

"Если президент (Бразилии. – Ред.) Лула да Силва хочет сделать политическую инвестицию в коалицию группы стран, которые готовы продвигать мир с полным уважением к этим двум принципам – мы готовы говорить с ними. Но если он попытается отойти от этих принципов, мы будем немедленно публично реагировать", – говорит глава ведомства.

Напомним, ранее мы писали, что президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва назвал войну в Украине "семейной ссорой" и заявил, что мир должен набраться терпения.

Также мы сообщали, что Макрон хочет "помирить" Украину и россию. Что он планирует предложить Китаю.