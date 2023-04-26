С помощью центров "ЯМариуполь" трудоустроили уже 2000 переселенцев
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Для поддержки мариупольцев, выехавших в другие регионы Украины, с весны прошлого года действуют центры "ЯМариуполь"
За 5 месяцев работы проекта по трудоустройству удалось найти работу 2000 мариупольцам, проживающим в других регионах Украины. В поисках работы помогают 17 центров "ЯМариуполь", расположенных в разных уголках страны, которые позволяют переселенцам легче адаптироваться в новых местах проживания.
Проект по трудоустройству стартовал в октябре 2022 года. Его инициировали Мариупольский городской совет совместно с USAID и GIZ. Для реализации проекта подготовили профессиональных рекрутеров, работающих во всех центрах "ЯМариуполя". Они контактируют с центрами занятости, специализированными агентствами и работодателями, подбирают вакансии, помогают составить резюме, связаться с потенциальным работодателем и дают рекомендации по собеседованию. Обязательно поддерживают связь с человеком до официального трудоустройства.
Наиболее востребованные профессии
Наибольшим спросом пользуются специалисты производственных специальностей, торговли, логистики, гостинично-ресторанного бизнеса, а также административный персонал/HR. Именно эти вакансии за последние 5 месяцев удавалось закрыть чаще всего в разных регионах Украины.
Наиболее востребованные профессии
- Производственные специальности: 444 трудоустроенных + 932 имеющихся вакансий
- Торговля: 201 трудоустроен + 653 имеющиеся вакансии
- Логистика: 200 трудоустроенных + 625 имеющихся вакансий
- Гостинично-ресторанный бизнес: 177 трудоустроенных + 358 имеющихся вакансий
- Административный персонал/HR: 169 трудоустроен + 324 имеющиеся вакансии
*— за 5 месяцев работы проекта по трудоустройству.
Города-лидеры по трудоустройству
Чаще находят работу в столице и крупных областных центрах – Днепре, Виннице, Львове, Запорожье. Меньше всего трудоустроенных за все время реализации проекта в городе Ровно (только 5 человек), но и запрос от мариупольцев там был самый маленький.
ТОП-3 города с наибольшим количеством трудоустроенных*
- Киев — 529
- Днепр — 421
- Винница — 192
*— за 5 месяцев работы проекта по трудоустройству.
Новые возможности: переквалификация
"Мы стараемся помочь всем мариупольцам начать новую жизнь. А наличие работы — это основа. Сейчас наша база вакансий втрое превышает запрос. Однако многим нужна переквалификация, — комментирует Вадим Бойченко, городской голова Мариуполя. — Именно это направление работы мы усиливаем сейчас: 120 мариуполь уже проходят бесплатное переобучение. И это только начало. Скоро еще больше горожан получат новые возможности для трудоустройства. Это важно не только сегодня, но и понадобится в будущем, когда мы все вернемся в Мариуполь".
Программа по переквалификации стартовала в 11 городах Украины: Киеве, Одессе, Львове, Виннице, Кривом Роге, Кропивницком, Черкассах, Черновцах, Ивано-Франковске, Хмельницком и Тернополе. Для обучения доступны популярные на рынке профессии: водитель, бухгалтер, парикмахер, швея, повар, пекарь, кондитер, SMM-специалист.
Сейчас наибольшим спросом пользуются профессии бухгалтерского направления, индустрия красоты (парикмахер, мастер маникюра, барбер) и сфера питания (повар, пекарь, кондитер).
Число вакансий vs. Количество соискателей*
1390 запросов — 4 120 вакансий
ТОП-3 сферы для переквалификации*
- Бухгалтерия
- Индустрия красоты (парикмахер, мастер маникюра, барбер)
- Сфера питания (повар, пекарь, кондитер)
*— за 5 месяцев работы проекта по трудоустройству.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения в Мариуполь покинули более 200 тысяч граждан. Для поддержки тех горожан, которые выехали и проживают на территории других регионов Украины, с весны прошлого года действуют центры "ЯМариуполь".