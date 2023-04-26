С помощью центров "ЯМариуполь" трудоустроили уже 2000 переселенцев

Для поддержки мариупольцев, выехавших в другие регионы Украины, с весны прошлого года действуют центры "ЯМариуполь"

За 5 месяцев работы проекта по трудоустройству удалось найти работу 2000 мариупольцам, проживающим в других регионах Украины. В поисках работы помогают 17 центров "ЯМариуполь", расположенных в разных уголках страны, которые позволяют переселенцам легче адаптироваться в новых местах проживания.

Проект по трудоустройству стартовал в октябре 2022 года. Его инициировали Мариупольский городской совет совместно с USAID и GIZ. Для реализации проекта подготовили профессиональных рекрутеров, работающих во всех центрах "ЯМариуполя". Они контактируют с центрами занятости, специализированными агентствами и работодателями, подбирают вакансии, помогают составить резюме, связаться с потенциальным работодателем и дают рекомендации по собеседованию. Обязательно поддерживают связь с человеком до официального трудоустройства.

Наиболее востребованные профессии

Наибольшим спросом пользуются специалисты производственных специальностей, торговли, логистики, гостинично-ресторанного бизнеса, а также административный персонал/HR. Именно эти вакансии за последние 5 месяцев удавалось закрыть чаще всего в разных регионах Украины.

Наиболее востребованные профессии

Производственные специальности: 444 трудоустроенных + 932 имеющихся вакансий

Торговля: 201 трудоустроен + 653 имеющиеся вакансии

Логистика: 200 трудоустроенных + 625 имеющихся вакансий

Гостинично-ресторанный бизнес: 177 трудоустроенных + 358 имеющихся вакансий

Административный персонал/HR: 169 трудоустроен + 324 имеющиеся вакансии

*— за 5 месяцев работы проекта по трудоустройству.

Города-лидеры по трудоустройству

Чаще находят работу в столице и крупных областных центрах – Днепре, Виннице, Львове, Запорожье. Меньше всего трудоустроенных за все время реализации проекта в городе Ровно (только 5 человек), но и запрос от мариупольцев там был самый маленький.

ТОП-3 города с наибольшим количеством трудоустроенных*

Киев — 529

Днепр — 421

Винница — 192

*— за 5 месяцев работы проекта по трудоустройству.

Новые возможности: переквалификация

"Мы стараемся помочь всем мариупольцам начать новую жизнь. А наличие работы — это основа. Сейчас наша база вакансий втрое превышает запрос. Однако многим нужна переквалификация, — комментирует Вадим Бойченко, городской голова Мариуполя. — Именно это направление работы мы усиливаем сейчас: 120 мариуполь уже проходят бесплатное переобучение. И это только начало. Скоро еще больше горожан получат новые возможности для трудоустройства. Это важно не только сегодня, но и понадобится в будущем, когда мы все вернемся в Мариуполь".

Программа по переквалификации стартовала в 11 городах Украины: Киеве, Одессе, Львове, Виннице, Кривом Роге, Кропивницком, Черкассах, Черновцах, Ивано-Франковске, Хмельницком и Тернополе. Для обучения доступны популярные на рынке профессии: водитель, бухгалтер, парикмахер, швея, повар, пекарь, кондитер, SMM-специалист.

Сейчас наибольшим спросом пользуются профессии бухгалтерского направления, индустрия красоты (парикмахер, мастер маникюра, барбер) и сфера питания (повар, пекарь, кондитер).

Число вакансий vs. Количество соискателей*

1390 запросов — 4 120 вакансий

ТОП-3 сферы для переквалификации*

Бухгалтерия

Индустрия красоты (парикмахер, мастер маникюра, барбер)

Сфера питания (повар, пекарь, кондитер)

*— за 5 месяцев работы проекта по трудоустройству.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения в Мариуполь покинули более 200 тысяч граждан. Для поддержки тех горожан, которые выехали и проживают на территории других регионов Украины, с весны прошлого года действуют центры "ЯМариуполь".